Sheila Mello em Natal familiar

Curtir o sol à beira de uma piscina e dar um mergulho com a criançada. Essas são algumas das atividades que farão parte da agenda da modelo e atriz Sheila Mello neste Natal.

Sheilinha vai reunir os irmãos e os sobrinhos em seu sítio na cidade de Mayrinque, no interior paulista.

Em tempo: a loirinha pretende dedicar-se ao teatro em 2008

