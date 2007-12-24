Cauã Reymond e Grazi passam Natal com suas famílias

Cauã Reymond e Grazi Massafera não vão passar o Natal juntinhos. O casal optou por curtir a data ao lado da família.
O bonitão está no Rio de Janeiro, onde comemora a data ao lado de sua família. Já Grazi, viajou para o Paraná.
Mas, no Réveillon, os pombinhos devem passar juntos. Só não revelaram ainda qual será o roteiro de comemoração.
Justiça
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Eventos climáticos
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Prejuízo
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