Filhos de Julio Iglesias desejam Boas Festas

Mantendo a tradição, Julio Iglesias preparou um belo cartão de Natal, com a imagem de seus cinco filhos. Miguel, Rodrigo, Victoria, Cristina e Guillermo, o caçulinha, de apenas sete meses, desejam os melhores votos para este fim de ano.
Apesar do Natal se caracterizar por suas baixas temperaturas no hemisfério norte, os cinco Iglesias protagonizam a foto com modelitos bem verão, usando roupas leves na cor branca.
Já no outro cartão estão os pequenos em fotos individuais. Além dos filhos de Julio Iglesias, participam deste registro os bichinhos de estimação, o cachorro Caballero e o gato Chippie.
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