Veja dicas de como se vestir no dia 24

Como se vestir na véspera de Natal, uma das noites mais importantes do ano para muitas famílias? As estilistas Clara Vasconcelos, da Tessuti, Alessa Migani, da Alessa, e Monique e Nicole Argalji, da My Philosophy, já sabem e dão dicas do que vestir na noite do dia 24.

As irmãs Monique e Nicole aconselham dois estilos para se usar na noite feliz. "Quem for para uma ceia formal, deve optar por roupas com brilho; já para as informais, aposto nas estampas".

Tanto elas como Clara Vascocelos dispensam os tons escuros. "Não existe uma cor obrigatória para se usar na noite de Natal, mas acho que preto não combina", diz Clara. "Aposto no verde e no vermelho', emenda Monique.

Já a estilista Alessa Migani acredita que o mais importante na roupa natalina é o conforto. "Natal é uma festa íntima. Não tem nada a ver com looks montados", opina.

"Como Natal é uma data especial, a minha dica é que se use vestido, peça forte do verão. Pode ser de organza ou cetim", opina Clara.