11 dicas para proteger a pele do bebê do sol

Dias ensolarados são um convite para passeios demorados e brincadeiras ao ar livre com as crianças. Mas é preciso adotar alguns cuidados para que nada estrague a alegria destes momentosTomar sol é importante para a saúde, afinal, ele é essencial para o organismo produzir e absorver a vitamina D que atua na síntese de cálcio, imprescindível para a formação de ossos fortes.

Mas é preciso ter cautela, pois os raios solares em excesso causam, além de doloridas queimaduras, vários problemas de pele, como o envelhecimento precoce e o câncer na idade adulta. Tudo porque os efeitos nocivos da radiação emitida pelo sol são cumulativos.

Para garantir que a pele do seu bebê fique a salvo, siga as dicas certeiras de vários especialistas sobre o assunto e garanta a saúde dele agora e no futuro.

1- Acerte no horário

Assim que o bebê completa um mês de vida, os banhos de sol já podem começar. Porém, é preciso ficar atenta ao período do dia escolhido para fazer esta tarefa. O ideal é antes das 9h30 ou após às 17 horas, quando os raios solares estão menos intensos. Até os 6 meses de idade mantenha os bebês sob luz natural, mas sem incidência direta dos raios solares, deixando principalmente os bracinhos e as perninhas expostos.

2- Minutos contados

Inicialmente o tempo do banho de sol deve ser apenas cinco minutos. Depois de alguns dias, aumente gradativamente para sete minutos até chegar a 20 minutos no total. Tenha bom senso sempre. E nos dias em que o sol estiver mais forte, evite expor o bebê, pois o índice alto de raios ultravioleta é prejudicial.

3- Proteção sempre

As opiniões médicas divergem quanto ao momento certo para que o bebê inicie o uso do protetor solar. Alguns defendem que nos primeiros meses deve-se aplicar filtros solares físicos como os de fórmulas feitas com óxido de zinco ou dióxido de titânio. Eles formam uma camada sobre a epiderme que barra imediatamente a ação dos raios ultravioleta. E só após os 6 meses, a maioria dos especialistas libera o uso dos protetores solares químicos, já que o sistema imunológico do pequeno está mais equilibrado e a chance de desenvolver alergias é menor. A partir daí o produto se torna obrigatório até mesmo para sair de casa, reduzindo os possíveis danos que os raios causariam sobre a pele.

4- A melhor compra

O FPS indicado para a pele infantil é o 30, que filtra 96,7% dos raios solares do tipo UVB, responsável por provocar vermelhidão e queimaduras. O produto também deve ter proteção contra o UVA, raio de maior penetração que causa o envelhecimento precoce e as alterações no DNA das células que levariam ao câncer de pele. Como os produtos com fator acima de 30 trazem mais ativos na composição, os riscos de problemas alérgicos são maiores. Por isso, pergunte a opinião do pediatra.

Loções cremosas e cremes hidratantes são os mais indicados, já que os em gel têm álcool e causam ressecamento e sensação de ardor em caso de lesão.

O ideal é passar o produto ainda na sombra e espalhá-lo por todo o corpinho de forma uniforme. A quantidade deve ser generosa e aplicada cerca de 30 minutos antes da exposição para que a pele tenha tempo de absorvê-lo.

5- Acessórios do bem

Além de seguir as recomendações de usar protetores solares e escolher os melhores períodos para passear com seu filho, é preciso ficar atenta a alguns detalhes como boné ou chapeuzinho com abas largas para proteger a moleira e os olhos sensíveis da incidência direta do sol. Camisetas de algodão também são bem-vindas, mas não substituem o filtro solar pois permitem que 15% da radiação ultrapasse as tramas. Atualmente existem tecidos especiais que barram os raios ultravioleta porque contam com tramas mais fechadas.

6- Sombra bem-vinda

É claro que o dia fica muito mais alegre com o sol brilhando no céu, mas quando está muito quente o melhor é se divertir à sombra mesmo. Lembre-se de que mesmo debaixo de uma árvore ou do guarda-sol, a criança pode se queimar facilmente porque a radiação é refl etida pela areia, pedras das calçadas... Por isso, mais uma vez não se deve descuidar do uso do bloqueador solar. Você pode reforçar a proteção ainda mais com guarda- sóis e o toldo do carrinho de bebê de lona ou de algodão, pois os de náilon deixam passar um índice muito grande de raios ultravioleta.

7- Pele hidratada

Quando exposta ao sol, a pele tende a perder água. Por isso, depois das brincadeiras ao sol e de um banho refrescante, é hora de aplicar um hidrante para manter a umidade natural. Opte por fórmulas mais suaves e com perfumes leves para evitar alergias e irritações.

8- Dá-lhe água

Em dias quentes, não esqueça de oferecer água às crianças para mantê-las hidratadas. Daí vale também lançar mão de sucos naturais, que ainda trazem os benefícios de nutrientes e antioxidantes presentes nas frutas que anulam os efeitos nocivos que o sol possa causar.

9- Muitas nuvens no céu

Mesmo que o sol não apareça, continue protegendo o pequeno, pois 80% dos raios ultravioleta chegam à terra mesmo em dias nublados. Prefira usar nas crianças produtos coloridos ou brancos para não deixar nenhuma parte do corpo sem proteção.

10- Reaplicação do filtro solar

Mesmo em regiões urbanas, é preciso reaplicar o protetor solar a cada duas horas. Isso é imprescindível, principalmente se a criança estiver transpirando ou após o mergulho. Neste caso, é preciso secar a pele da criança antes de aplicar o produto novamente.

11- O perigo das frutas cítricas

É uma delícia se refrescar com um suco natural nos dias quentes, mas tenha cuidado com os preparos feito com frutas ácidas como os de laranja, limão, kiwi, abacaxi e lima. Caso caia suco sobre a pele do bebê ou ele regurgite, será preciso limpá-lo, caso contrário, pode desenvolver manchas ou sofrer queimaduras até de segundo grau.