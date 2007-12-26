A bela Katherine Heigl se casa com músico Josh Kelley

Katherine foi indicada novamente ao Globo de OuroA bela atriz americana Katherine Heigl, 29 anos, famosa pela série Greys Anatomy, se casou com o músico Josh Kelley em cerimônia em Utah (centro-oeste). Seus companheiros de série estiveram na cerimônia.
Ganhadora do Emmy e indicada ao Globo de Ouro, a atriz optou por uma recepção privada em um resort em Park City, informou a versão eletrônica da revista People.
Heigl, uma ex-modelo que também atuou na comédia Ligeiramente Grávidos, conheceu Kelley, de 27 anos, em 2005, quando participou de um vídeo do cantor.
Em setembro deste ano, Katherine Heigl ganhou o Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática por sua atuação como a médica Isobel "Izzie" Stevensna série médica, da rede de TV americana ABC.
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