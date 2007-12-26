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Como saber se você se estressa com coisas boas

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 26/12/2007 às 12:10

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Se, ao tentar sair da rotina, você apresenta algumas das reações abaixo, tome cuidado, você pode estar se desgastando com coisas que deveria aproveitar.


Ao viajar:


Você fica eufórico, não pode ver a hora de sair, de forma que não consegue fazer nada, nem planejar a viagem.


Você quer fazer de tudo, não quer perder nada, quer ver tudo, experimentar de tudo sem ter tempo de descansar.


Fica pensando que tudo vai dar errado, que vai perder o trem, que vai chover, que não vai conseguir aproveitar o passeio.
Não pára de pensar em coisas que deveria ter feito antes de viajar.


Fica preocupado se os filhos/parentes estão bem, se estão conseguindo se virar sozinhos.


Você não pára de pensar no trabalho, fica pensando nas coisas que deveria ter feito.
Ao receber uma promoção:



Você não vê a hora da promoção chegar e, se ela atrasa, você fica preocupado, imaginando o que pode ter acontecido.


Não consegue organizar suas novas prioridades ou responsabilidades.
Ao organizar um evento:



Fica ansioso, não vê a hora do evento chegar.


Fica preocupado com os mínimos detalhes, se desespera se alguma coisinha sai errado.


Tenta organizar uma coisa grande demais, mas no final são tantos detalhes que o evento não é aproveitado.
O que fazer para aproveitar as coisas sem se estressar:



Planeje bem seu tempo.


Organize e determine de forma clara suas prioridades.


Não se valorize ou desvalorize demais. Procure certificar se tudo estará bem na sua ausência.


Não deixe coisas por fazer ao tirar férias ou viajar.


Tenha consciência de suas capacidades, não ultrapasse seus limites.

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