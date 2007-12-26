Helen Ganzarolli assume que tem celulite

Aos 28 anos, a apresentadora Helen Ganzarolli exibe curvas bem distribuídas em 64kg e 1,76m de altura. Mesmo assim, a bela afirma que possui imperfeições. "Eu tenho celulite. Toda mulher tem", diz.

Helen ficou conhecida como a assistente de palco de Gugu Liberato. Atualmente, a morena de olhos verdes apresenta o programa Fantasia, nas madrugadas do SBT. E ela diz que o trabalho a ajuda a manter o peso. "Parei de comer à noite. Como entro na emissora por volta das 20h, abri mão de freqüentar restaurantes", conta. As refeições noturnas de Helen foram substituídas por lanchinhos leves, como frutas.

O que também a ajuda a manter o corpo em forma são os exercícios aeróbicos. "Gosto de spinning, caminhar na esteira e outras atividades que queimam muitas calorias", conta.

Apesar de afirmar que sempre foi "magrela", Helen já recorreu a cirurgia estética para definir sua forma. "Fiz uma microlipo em 2005 para retirar umas gordurinhas que ficavam em volta da cintura", diz. E, indo contra a corrente da tendência por próteses de silicone, Helen conta que fez uma redução nos seios quando tinha apenas 15 anos. "Achava que eram muito grandes, desproporcionais", explica.

A apresentadora recorre a alguns recursos estéticos para realçar sua beleza. "Meus cabelo é naturalmente castanho claro. Eu o pinto de preto". Outra intervenção feita por Helen é o bronzeamento artificial. "Sou muito branquela. Faço bronzeamento a cada 15 dias", conta.

Para realçar os olhos, a apresentadora não sai de casa sem antes passar rímel nos cílios. Outra parte do seu corpo que merece atenção especial são as unhas. "Faço toda semana. Para mim, as unhas têm que estar sempre impecáveis", explica.