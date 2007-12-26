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Namorado de Jamie Lynn Spears pode ser indiciado por causa da gravidez

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 26/12/2007 às 11:40

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A gravidez precoce de Jamie Lynn Spears pode virar caso de polícia.


A irmã mais nova de Britney disse à revista OK! que o pai do bebê é seu namorado Casey Aldridge que segundo se sabe teria entre 18 e 19 anos, ou seja, um adulto do ponto de vista legal enquanto Jamie Lynn, aos 16 anos, é menor de idade.


Nos Estados Unidos, praticar sexo com um menor de idade, mesmo que consensual, pode ser considerado crime de estupro, dependendo do estado em que ocorre.


Se o bebê foi concebido na Califórnia, onde Jamie Lynn filma o programa Zoey 101 da Nickelodeon, e onde o casal é visto com freqüência, então Casey pode ter cometido um crime que poderá levá-lo à prisão por até dez anos.


Mas se a concepção se deu no estado de Mississipi, onde Casey trabalha como encanador, o crime de estupro se aplica apenas quando o menor tem menos de 15 anos.


Mas o advogado de defesa Jeffrey Steinberger consultado pelo site Acesso Hollywood diz que é muito pouco provável que a promotoria mova um processo contra Aldridge.


Não se tratando de um crime premeditado e tendo em vista que o casal tem um envolvimento afetivo, Casey provavelmente não terá que responder a nenhum processo.

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