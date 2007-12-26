Saiba como será a decoração da casa do BBB8



De acordo com o Jornal Diário de São Paulo, a decoração da casa cenográfica do Big Brother Brasil 8, da Globo, será inspirada na Grécia.

A publicação afirma que as cores azul e branco predominarão nos móveis e paredes e que até vasos de barro foram encomendados somente para enfeitar o jardim da mansão mais vigiada do país.

A oitava edição do reality show, apresentado por Pedro Bial, tem início no dia 8 de janeiro.