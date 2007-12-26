Victoria Beckham desmente distanciamento de Tom Cruise



A Spice Girl Victoria Beckham desmentiu os rumores de que ela e seu marido David Beckham se distanciaram de Tom Cruise, por causa da insistência do ator de Hollywood em convertê-los para a Cientologia.

Victoria comentou que não há nada mais falso que esta história, e assegurou que nem Cruise e nem Katie Holmes sequer mencionaram algo sobre essa religião para ela e David.

"Tom nunca nos disse nada sobre sua religião. Tudo o que sabemos é através da imprensa. Eles jamais trataram de dizer-nos qualquer coisa, e eu, sobre a Cientologia, não sei absolutamente nada. O único que sei e posso lhes assegurar é que Tom e Katie são pessoas maravilhosas", comentou a cantora, acrescentando que eles se vêem pouco atualmente devido a carga de trabalho de Beckham, de Cruise com seus filmes e dela com sua turnê com as Spice Girls.