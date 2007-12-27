A cor certa para 2008

Neste domingo (30), a numeróloga Aparecida Liberato estará no programa Domingo Legal, do SBT.
Durante toda a atração, Aparecida falará sobre quais as cores mais favoráveis, para comemorar a chegada do ano novo.
"A paz interior é o caminho para uma vida equilibrada. Para a noite de Réveillon, e para o primeiro dia do Ano, é muito bom usar a sua cor, a que impulsiona a sua vida para o ano de 2008", disse Aparecida a OFuxico.
No programa, Aparecida vai ensinar qual o cálculo que cada um deve fazer para descobrir a cor correta para entrar 2008 com o pé direito.
O Domingo Legal vai ao ar pelo SBT, a partir das 17h.
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