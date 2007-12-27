A top Gisele Bündchen não tem vergonha em dizer que adora ler livros de auto-ajuda

Conforme a entrevista concedida para a Revista Gloss, a modelo mais bem paga do mundo, segundo o ranking da revista Forbes, usa o tempo livre para meditar, mentalizar coisas boas e refletir sobre os ensinamentos do pai, autor de livros do gênero.

"Não me arrependo de nada do que fiz, porque procuro aprender com tudo", explicou.

Bündchen tem um lema de vida:

"Acordo e agradeço por estar viva. Mesmo que seja às cinco da manhã, na neve, fotografando pelada. Poderia dizer, 'Pô, estou com frio, com cólica'. Mas não. Agradeço."

Além de ter um pai escritor do gênero (o consultor de empresas Valdir Bündchen), Gisele considera o filósofo indiano Osho, um de seus autores preferidos. A bela costuma grifar os trechos dos livros que mais gosta e recorre aos ensinamentos com freqüência.

"Eles são a minha terapia", disse.

Fora isso, Gisele é praticante de yoga e meditação, e a cada seis meses ela se cala por quatro dias, ficando em silêncio absoluto.

"São nessas ocasiões em que entro mais em contato comigo mesma. A voz polui os pensamentos."

Quem confirma o bom astral de Gisele é Mônica Monteiro, que foi empresária da top por 12 anos. Ela disse na entrevista que nunca viu alguém ser tão positiva.

"Foram oito meses de nãos, até chegar o primeiro sim. E ela nunca perdeu o bom humor e a crença em si mesma", relembrou.