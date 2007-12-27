Casamento fator de risco

Um estudo, realizado por pesquisadores americanos da Universidade da Carolina do Norte, traz resultados importantes a respeito do relacionamento humano: casamento é um fator de risco para a obesidade.

Segundo os autores, em publicação feita pelo The Obesity, em outubro deste ano, normalmente, pessoas que casam jovens ou vivem com um parceiro, especialmente as mulheres, têm uma maior tendência a engordar, comparativamente às que ficam solteiras.

A conclusão foi feita a partir da avaliação de 8.000 homens e mulheres, de 1995 a 2000. Procurou-se avaliar altura, peso, atividade física, status conjugal e atividades desenvolvidas durante o tempo livre.

De acordo com os resultados, de 2001 a 2002, 30% dos participantes havia se casado ou moravam juntos. Tanto homens quanto mulheres aumentaram de peso, no entanto este aumento foi mais evidente entre as mulheres.

Ao que parece, o casamento ou o relacionamento estável são fatores que predispõem ao sedentarismo e à comodidade. Entretanto, um fato observado pelos pesquisadores foi relacionado ao estímulo positivo, que um parceiro dá ao outro em relação ao hábito de exercitar-se. Embora o estudo indique que há aumento de peso, o impulso positivo em relação ao exercício também existe.