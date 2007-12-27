Glória Maria deixa o Fantástico por tempo indeterminado

Depois de 10 anos à frente do Fantástico, Gloria Maria decidiu tirar férias da atração, para poder se dedicar a projetos pessoais. O pedido da jornalista foi encaminhado à direção da Central Globo de Jornalismo e atendido, depois de breve negociação.

Nos próximos dois anos a apresentadora , que mantém seu vínculo com a TV Globo, se dedicará à atividades que vinham sendo adiadas por falta de tempo. Entre os projetos a serem desenvolvidos, Gloria conta que pretende escrever um livro, se dedicar às aulas de canto e fazer viagens de lazer.

No próximo domingo, dia 30, a apresentação do Fantástico será feita por Renata Ceribelli. A partir do dia 6 de janeiro, Patricia Poeta assume a bancada do programa, ao lado de Zeca Camargo.