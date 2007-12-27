Stênio Garcia quer discutir o racismo com a sociedade

Que o personagem Barretão é extremamente racista, isso todo mundo já sabe. O ator que o interpreta, no entanto, quer torná-lo ainda mais reacionário e cruel possível.

Stênio Garcia explicou à reportagem de OFuxico, que a veracidade que dá ao seu personagem tem uma única razão de ser.

"Eu quero levantar a discussão e o questionamento a respeito do racismo. É um dos problemas mais graves da vida cotidiana, e tem que ser discutido com seriedade por todos os setores da sociedade", disse ele.

E, se depender do ator, Barretão vai ficar cada vez pior.

"Como expliquei, não quero a simpatia do público, e sim, que se levantem questões sobre a igualdade racial. Não por razões egoístas, mas por razões necessárias", completou.

Para isto, tem conversado muito com seu antagonista na trama, Lázaro Ramos.

"Temos uma amizade muito grande, e eu faço questão de discutir todos os rumos do personagem com ele. Temos praticamente um ano de novela pela frente e juntos, podemos levantar esta bola", disse ele.

Stênio também contou que tem buscado referências na literatura para a composição do personagem.

"Acabei de ler O Sol é Para Todos, que traz o ponto de vista racista de duas crianças, que são os seres mais puros do universo. Estou aprendendo muito com isso, e o personagem possibilitando, vou fazê-lo ir cada vez mais a fundo, para provocar as pessoas mesmo", finaliza.