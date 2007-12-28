Avô de Paris Hilton doará fortuna à caridade, e não às netas

O patriarca da família Hilton, o multimilionário Barron Hilton, doará 97% de sua fortuna, avaliada por ele mesmo em US$ 2,3 bilhões, a obras de caridade e não a suas netas, Paris e Nicky Hilton.

O ex-executivo-chefe da rede hoteleira Hilton anunciou a decisão num e-mail enviado à revista "Fortune".

O avô de Paris e Nicky Hilton vai deixar o dinheiro à Fundação Conrad N. Hilton, que leva o nome de seu pai. Ela realiza mais de 50% de suas obras de caridade fora dos Estados Unidos. Em 1990, deu US$ 62 milhões a projetos de água potável na África, segundo a revista americana.

Com a doação, Barron Hilton segue os passos de seu pai, Conrad Hilton, que criou a fundação em 1944. Ao morrer, em 1979, ele também deixou a sua fortuna também a obras beneficentes.

A "Fortune" lembra que Barron Hilton, de 80 anos de idade, recebeu ultimamente duas grandes injeções de capital. Em julho, o grupo privado de investimentos Blackstone anunciou a compra por US$ 26 bilhões da rede Hilton, da qual o empresário tinha 5%. Ele também tem ações na companhia de cassinos Harrah's, em processo venda ao grupo Apollo and Texas Pacific, numa operação avaliada em US$ 15 bilhões.

A doação de US$ 1,2 bilhão à fundação é a segunda maior anunciada publicamente nos Estados Unidos este ano. Antes, a magnata do setor hoteleiro Leona Helmsley deu US$ 4 bilhões a uma entidade que leva o nome de sua família.