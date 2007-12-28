Cantor César Menotti se casa em Belo Horizonte

O cantor César Menotti, da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, se casou nesta quarta-feira, dia 26, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a fonoaudióloga Theonilia Bessa.
A cerimônia, que foi realizada no espaço Mix Garden, reuniu cerca de 600 convidados, que receberam Bíblias como lembrança do casamento. Theonília Bessa é mineira, filha de Jésus Pereira Bessa e Hely Campos Bicalho Bessa.
O casamento vem celebrar a excelente fase do cantor. Em setembro, César Menotti e o irmão Fabiano lançaram o terceiro CD da carreira, o álbum .com_você já vendeu 50 mil cópias e é disco de ouro
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