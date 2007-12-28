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Casamento morno; amante quente

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 28/12/2007 às 18:55

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Mulheres Sexo Verdade Mentiras é uma das estréias brasileiras neste verão. O filme, que chega às telas em 11/01, no Rio de Janeiro, tem como personagem principal a documentarista Laura (Julia Lemmertz), uma mulher madura bem sucedida e realizada em sua profissão, que, depois de 20 anos de um casamento morno, descobre o verdadeiro prazer do sexo com outro homem.


 Laura desvenda seus próprios desejos e decide investigar o que pensam e sentem as outras mulheres, e como elas lidam com sua sexualidade. Ao mesmo tempo, se joga de cabeça numa relação da qual ela diz só querer o prazer. Até o dia em que ela sente falta de algo mais além de orgasmos e coloca o amante contra a parede.


A direção é de Euclydes Marinho e o elenco conta com Fernando Alves Pinto.

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