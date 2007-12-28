Desafetos marcam saída de Glória Maria do -Fantástico

Depois de passar por um período de crise com Pedro Bial, Glória Maria andou se estressando com Renata Ceribelli, chegando a dizer publicamente que não fala com a jornalista porque não gosta dela. O clima nos bastidores do "Fantástico" estava pesado, ultimamente. Sobre a negociação discreta de Glória Maria com a Record, a emissora ainda não confirma, mas houve um encontro entre ela e um representante do canal, em SP. Uma idéia é colocá-la no "Domingo Espetacular". Já na Globo, por ser antiga funcionária (ela está lá há mais de 30 anos), ela tem chance de conseguir polpuda aposentadoria. A Globo teria oferecido à jornalista plano de complementação de aposentadoria.