Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 23:02

Buscar

Últimas notícias
X

Distrito Federal e Goiás estão em alerta contra febre amarela

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 28/12/2007 às 17:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A suspeita de que macacos estejam morrendo devido à febre amarela pôs em alerta os governos do Distrito Federal e de Goiás. Na capital federal, seis símios já morreram desde o último dia 14. Embora o subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Joaquim Carlos Barros Neto, tenha antecipado à Agência Brasil que os exames preliminares não indicam a doença como causa da morte de cinco dos seis animais, um laudo técnico ainda vai apontar se os animais haviam contraído o vírus da febre amarela.


Em Goiás, foram registrados casos em macacos pelo menos 31 cidades. Três mortes devido à febre amarela já foram confirmadas pelo governo do estado. Em Brasília, dois macacos foram encontrados no Parque Nacional, mais conhecido como Água Mineral, local de lazer muito procurado pelos brasilienses. Os outros quatro apareceram no Park Way, área residencial nobre próxima ao Plano Piloto.


Por prevenção, a Secretaria de Saúde do DF e a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde recomendaram que o Parque Nacional fosse fechado por tempo indeterminado a partir de hoje (28). Ainda esta tarde, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal deve anunciar um plano de prevenção e controle à doença. Segundo a assessoria, a iniciativa prevê a intensificação da aplicação de vacina contra a febre amarela e a conclusão dos exames das vísceras dos animais, o que confirmará a presença do vírus da doença.


Além do fechamento do Parque Nacional, técnicos estão coletando exemplares do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e que, no caso da febre amarela, atua como vetor da doença em áreas urbanas. Os arredores dos locais onde os macacos mortos foram encontrados também deverão ser pulverizados e a população que vive nas áreas consideradas de risco receberão vacina contra o vírus da febre amarela.


Goiás também anunciou um plano para imunizar 800 mil pessoas contra a doença. Segundo a secretária-interina de Saúde do estado, Maria Lúcia Carnelosso, a preocupação é evitar que a doença chegue aos centros urbanos.


Tanto em Goiás quanto no Distrito Federal, as secretarias de Saúde reduziram para seis meses a idade mínima para a vacinação. "Essa é forma mais eficaz de controlarmos o vírus e evitarmos eventuais casos humanos. Tomando a vacina, a pessoa estará protegida por dez anos", explicou Maria Lúcia.


A Região Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal, é considerada região endêmica brasileira para febre amarela silvestre (FAS), devido à manutenção do vírus amarílico (que provoca a doença) entre os hospedeiros naturais.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Publicidade

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo