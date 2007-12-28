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ES: pit bull arranca parte do órgão genital do dono

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 28/12/2007 às 16:58

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Um casal foi atacado por um cachorro da raça pit bull em Guarapari, na região da Grande Vitória (ES), na noite de quinta-feira. O pescador Marcelo Freire Leandro, 28 anos, teve parte do órgão genital arrancado. Já a mulher dele, a manicure Marinalva Camargo de Oliveira, 37 anos, sofreu ferimentos no braço, no peito e no rosto.


Marinalva contou que o marido teve um ataque epilético. Ela então tentou socorrer Marcelo, mas Kripton, o cachorro de 3 anos, avançou sobre os dois.


Depois de ferir Marcelo, o animal ainda perseguiu o pescador pelas ruas do bairro. O pit bull só parou porque um policial militar, que passava em uma viatura no momento do ataque, disparou um tiro em direção ao chão. O disparo assustou o cachorro, que acabou sendo cercado pelos policiais. O animal foi deixado no quintal da família.


Marinalva contou que acredita que o ataque epilético do marido tenha deixado o cachorro nervoso. O animal está com a família há apenas 3 meses. Ela garantiu que o pit bull sempre foi dócil.


O casal foi levado para o Pronto Atendimento de Guarapari. A mulher passa bem. O homem, com ferimentos graves, foi transferido para o hospital Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari. Marcelo está em observação.

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