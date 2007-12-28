ES: pit bull arranca parte do órgão genital do dono

Um casal foi atacado por um cachorro da raça pit bull em Guarapari, na região da Grande Vitória (ES), na noite de quinta-feira. O pescador Marcelo Freire Leandro, 28 anos, teve parte do órgão genital arrancado. Já a mulher dele, a manicure Marinalva Camargo de Oliveira, 37 anos, sofreu ferimentos no braço, no peito e no rosto.

Marinalva contou que o marido teve um ataque epilético. Ela então tentou socorrer Marcelo, mas Kripton, o cachorro de 3 anos, avançou sobre os dois.

Depois de ferir Marcelo, o animal ainda perseguiu o pescador pelas ruas do bairro. O pit bull só parou porque um policial militar, que passava em uma viatura no momento do ataque, disparou um tiro em direção ao chão. O disparo assustou o cachorro, que acabou sendo cercado pelos policiais. O animal foi deixado no quintal da família.

Marinalva contou que acredita que o ataque epilético do marido tenha deixado o cachorro nervoso. O animal está com a família há apenas 3 meses. Ela garantiu que o pit bull sempre foi dócil.

O casal foi levado para o Pronto Atendimento de Guarapari. A mulher passa bem. O homem, com ferimentos graves, foi transferido para o hospital Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari. Marcelo está em observação.