Escolha uma cor para iniciar 2008 com o pé direito

Na noite de 31 de dezembro desejamos, mais do que nunca, que os nossos melhores sonhos possam se tornar realidade. Nesta data tão mágica, o que escolhemos para vestir também faz parte do ritual.

E todo ano surge sempre a mesma dúvida: usar o tradicional branco ou colocar uma pitada de cores na produção? A cor branca é tradição e referência para a maioria das pessoas em quase todos os anos. Ela simboliza a paz, a vontade de que tempos melhores estejam a caminho e representa a pureza e a sinceridade.

Claro que para entrar com pé direito no ano-novo não precisa necessariamente vestir-se de branco. Outras cores também têm um significado especial e podem ser incorporadas, seja no traje principal, ou até mesmo nos acessórios.

Podemos associar as cores aos nossos desejos, sonhos e objetivos para o ano que se inicia, afinal o vermelho é a cor que melhor representa a paixão, o amor e sucesso. O amarelo e dourado são as cores da fortuna, alegria e prosperidade. O verde traz saúde e riqueza, o azul a serenidade e amor.

Portanto, pense no que você quer para o novo ano, solte a imaginação e vista-se do jeito que bem entender. Nós damos as dicas que representam um pouco de toda essa magia. Você faz a festa!