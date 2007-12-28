Famosos se encantam com estréia do Cirque Du Soleil

O que mais se viu após a apresentação de Alegria, novo espetáculo do Cirque Du Soleil, na noite de quinta-feira (27), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram olhos marejados. Foi difícil encontrar alguém que não tivesse lembrado da infância, embora o Soleil seja um circo totalmente moderno.

"Lembro muito dos trapezistas e do globo da morte, que vi pela primeira vez aos seis anos e morri de medo. Minha geração ia muito ao circo, na época havia o chamado circo pavilhão, no qual havia pequenos esquetes de teatro. Esse aqui, sem dúvida, tem uma infra-estrutura extraordinária. Já havia assistido o saltimbanco, exibido no Rio no ano passado, mas esse, Alegria, é mais bonito", diz Fernanda Montenegro, ao lado do marido, Fernando Torres, a OFuxico.

Samara Felippo levou a mãe, Léa, e vibrou com os palhaços.

"Foi maravilhoso, quero aplaudir até agora. Esta é a primeira vez que assisto, eu e minha mãe ficamos eufóricas. Palhaço é uma figura espetacular, nunca tive medo deles e na infância eu ia muito ao circo. Aliás, os pais deveriam levar mais os filhos ao circo", destaca a atriz.

Reynaldo Gianecchini chegou atrasado com os sobrinhos, Renan e Giovana, e perdeu parte do primeiro número. Embora já conhecesse o fascínio do Soleil, o ator teceu elogios.

"Foi incrível. Já tinha visto em Las Vegas e assisti o Saltimbanco aqui, ano passado. Sempre fico muito curioso com a técnica, a maneira como eles se aprimoram a cada novo espetáculo", afirma Giane.

Luiza Brunet relembrou a infância em Itaporã, no Mato Grosso, quando ia a pequenos circos.

"Éramos curiosos, saíamos correndo atrás do circo. Adorava aquela farra", diz a empresária, que se uniu a Tande - seu colega de Dança no Gelo - e a família.

Caco Ciocler, que já foi palhaço na vida real, levou a namorada, Mariana Previatto, ao Cirque.

"O palhaço e o trapezista são as figuras que mais me remetem ao circo, principalmente porque já fui palhaço. Adorei esse espetáculo", ressalta Caco.

Marcos Caruso estava acompanhado pela namorada, Dani Calicchio, e viajou de São Paulo para o rio especialmente para assistir o Alegria.

"Essa é uma manifestação artística diferente, gosto muito do fato de interpretar e ressaltar a expressão corporal", analisa Caruso.

O casal do ano, Grazi Massafera e Cauã Reymond, também assistiu ao espetáculo. Zeca Camargo, Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira, Raica, Letícia Spiller, Marcelo Faria, Jorge Vercilo, Helena Ranaldi, Kayky e Stephany Britto, entre outros, também marcaram presença.

Com nove atos, Alegria estreou em 1994, em Montreal, no Canadá. Desde então mais de 50 cidades em 15 países já receberam o show, que permanece no Rio por um mês. Em seguida, a trupe segue para São Paulo e Porto Alegre.