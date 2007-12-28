Galisteu é substituída por modelos com pouca roupa no SBT

O "trash" "Fantasia", exibido nas madrugadas do SBT desde o mês de outubro, passou nesta semana a ocupar as tardes da emissora no lugar do "Charme", de Adriane Galisteu.

O programa, que tem 35 modelos com roupas mínimas dançando e incentivando os telespectadores a participarem de brincadeiras bobas, vai ao ar das 15h às 17h. Desde segunda, quando entrou no novo horário, tem alcançado médias de audiência de 4,5 pontos, com pico de 5,5, segundo o SBT. No mesmo horário, Galisteu registrava de dois a três pontos.

"Fantasia" também ia bem no Ibope da madrugada e virou "cult" na internet. No Orkut, há mais de 15 comunidades em homenagem ao programa --a oficial possui mais de 15 mil membros--, fora as quase 40 para os apresentadores Caco Rodrigues e Helen Ganzarolli.

No mundo virtual, as dançarinas do programa têm vida de estrela. Os fãs demonstram todo o seu carinho nos vários perfis no Orkut, em blogs e sites. Um dos mais completos, com "notícias imperdíveis" sobre os bastidores da atração, é o "Diário do Fantasia" (programafantasia.blogspot.com), da modelo Bete. Nesta semana, ela soltou uma "bomba": operou o nariz e por isso não estará por uns dias no programa.

Antidepressivo

Com a missão de salvar a audiência das tardes, o programa corre o risco de perder seu grande atrativo, na opinião do apresentador e diretor, Caco Rodrigues. "O 'Fantasia' é uma alternativa para quem se sente sozinho na madrugada. Muitas pessoas contam que saíram da depressão desde que estreou. Até me chamam de marido. Nosso público é 60% feminino", disse ele, poucos dias antes da mudança de horário.

Para participar das brincadeiras, existentes desde a primeira versão do programa, de 1997, o telespectador tem de ligar antes (a ligação tem custo de celular) e se cadastrar.

Os prêmios variam de R$ 100 a R$ 10 mil.

Enquanto isso, Galisteu segue de férias --até o dia 20, informa o SBT--, e quem comanda o "Charme" no novo horário das madrugadas é Patrícia Salvador, 26, assistente de palco do programa do Silvio Santos.