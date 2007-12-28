Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 23:03

Buscar

Últimas notícias
X

Galisteu é substituída por modelos com pouca roupa no SBT

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 28/12/2007 às 18:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O "trash" "Fantasia", exibido nas madrugadas do SBT desde o mês de outubro, passou nesta semana a ocupar as tardes da emissora no lugar do "Charme", de Adriane Galisteu.


O programa, que tem 35 modelos com roupas mínimas dançando e incentivando os telespectadores a participarem de brincadeiras bobas, vai ao ar das 15h às 17h. Desde segunda, quando entrou no novo horário, tem alcançado médias de audiência de 4,5 pontos, com pico de 5,5, segundo o SBT. No mesmo horário, Galisteu registrava de dois a três pontos.


"Fantasia" também ia bem no Ibope da madrugada e virou "cult" na internet. No Orkut, há mais de 15 comunidades em homenagem ao programa --a oficial possui mais de 15 mil membros--, fora as quase 40 para os apresentadores Caco Rodrigues e Helen Ganzarolli.


No mundo virtual, as dançarinas do programa têm vida de estrela. Os fãs demonstram todo o seu carinho nos vários perfis no Orkut, em blogs e sites. Um dos mais completos, com "notícias imperdíveis" sobre os bastidores da atração, é o "Diário do Fantasia" (programafantasia.blogspot.com), da modelo Bete. Nesta semana, ela soltou uma "bomba": operou o nariz e por isso não estará por uns dias no programa.


Antidepressivo


Com a missão de salvar a audiência das tardes, o programa corre o risco de perder seu grande atrativo, na opinião do apresentador e diretor, Caco Rodrigues. "O 'Fantasia' é uma alternativa para quem se sente sozinho na madrugada. Muitas pessoas contam que saíram da depressão desde que estreou. Até me chamam de marido. Nosso público é 60% feminino", disse ele, poucos dias antes da mudança de horário.


Para participar das brincadeiras, existentes desde a primeira versão do programa, de 1997, o telespectador tem de ligar antes (a ligação tem custo de celular) e se cadastrar.


Os prêmios variam de R$ 100 a R$ 10 mil.


Enquanto isso, Galisteu segue de férias --até o dia 20, informa o SBT--, e quem comanda o "Charme" no novo horário das madrugadas é Patrícia Salvador, 26, assistente de palco do programa do Silvio Santos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Publicidade

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo