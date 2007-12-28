Juliana Alves fala da dificuldade de fazer topless para novela

Gislaine pode ser considerada a moradora mais fogosa da Portelinha, em Duas Caras, da Globo. A jovem só quer saber de mostrar o corpão e conseguir despertar o interesse da rapaziada, nem que para isso recorra ao topless.

Tamanha desenvoltura não pode ser aplicada a Juliana Alves, a atriz que dá vida a Gislaine. Em conversa com a reportagem do site OFuxico, ela afirma que gravar uma cena de topless não é nada fácil e para conseguir se sair bem, ela adota a técnica da concentração.

"Foi muito difícil fazer. Estava na praia, com monte de gente me olhando. No primeiro momento, travei. Então pensei na minha personagem, ela não teria vergonha. Tapei os ouvidos para os comentários, os engraçadinhos. Me concentrei muito e bloqueie tudo que estava acontecendo ao meu redor. Daí consegui gravar de primeira!", conta a atriz.

Por causa da sua personagem, que abusa das saias curtas, tops e calças de stretch, Juliana afirma que já foi sondada para estampar a capa de uma revista masculina.

"Já me perguntaram se eu posaria, mas não tenho a mínima vontade de sair nua."

Sobre sua participação em Duas Caras, a jovem, que participou do Big Brother Brasil 3, acrescenta que está adorando.

"Ela é muito divertido e totalmente sem noção! Depois de quase apanhar de cinta do pai, ela continua a mesma. A Gislaine não perde tempo!"