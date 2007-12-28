Miss França conserva sua coroa, mesmo após publicação de fotos polêmicas

Valérie Bègue vai manter sua coroa de Miss França 2008, que estava ameaçada após a publicação de fotografias consideradas polêmicas, mas não poderá participar de concursos internacionais.

Esta foi a decisão anunciada hoje pelos organizadores do concurso de Miss França em entrevista coletiva.

Bègue, de 22 anos, conquistou o título no último dia 8, mas duas semanas depois uma revista publicou fotografias feitas há três anos nas quais lambe um iogurte ou posava em traje de banho "crucificada".

Estas fotos "não são inocentes. Não correspondem em absoluto à imagem de Miss França", reiterou hoje a presidente do Comitê Miss França, Geneviève de Fontenay.

Mas levou em conta os argumentos de um responsável da rede de televisão "TF1", que divulgou o concurso do dia 8 de dezembro, segundo o qual o público, que participou pela primeira vez na escolha, desconhecia a existência das fotos.

Não se sabe se pesou na decisão a favor da jovem a mobilização de habitantes, políticos e inclusive um bispo da ilha da Reunião (Índico), de onde Bègue é originária, para que conservasse sua coroa.

"Estou feliz de conservar meu título e dou graças a todos os que me apoiaram", declarou Bègue.