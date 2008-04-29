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Casos de malária caíram quase 25% em dois anos

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 29/04/2008 às 10:44

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Dados do Ministério da Saúde sobre a situação da malária no Brasil apontam queda expressiva dos casos provocados pela doença nos últimos dois anos, como resultado das ações dos governos federal, estaduais e municipais. De acordo com as informações da Pasta, em 2007 foram notificados 457.659 casos de malária, enquanto em 2005 esse dado foi de 607.827. Isso representa menos 150.168 pessoas doentes no ano passado em relação a 2005, e uma queda de 24,7%.


"Esse é o resultado do trabalho contínuo realizado pelo Ministério, estados e municípios, que promoveram a integração da vigilância epidemiológica com a atenção básica, meio ambiente e outros setores, aliado à melhoria do acesso da população aos serviços de saúde, que garantem bons resultados no controle da malária", afirmou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão.

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