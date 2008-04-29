Acessibilidade

22 De Setembro De 2026 • 11:23

Buscar

Últimas notícias
X

Comer tomate todo dia ajuda a proteger a pele, diz estudo

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 29/04/2008 às 08:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma pesquisa conduzida por especialistas britânicos sugere que duas refeições diárias à base de tomate podem ajudar na prevenção contra os efeitos maléficos do sol.


Os cientistas da Universidade de Manchester e Newcastle fizeram uma experiência com dez voluntários que, durante três meses, consumiram diariamente 55 gramas de massa de tomate misturadas a dez gramas de azeite.


Outros dez participantes tomaram apenas as dez gramas de azeite.


Ao fim dos três meses, os especialistas britânicos fizeram exames de pele nos participantes e perceberam que os que haviam comido a massa de tomate tiveram a proteção contra os raios solares ultravioleta aumentada em 33%, além de maiores níveis de procolágeno.


O procolágeno é uma molécula que dá estrutura à pele e a mantém firme, ajudando na prevenção contra rugas.


"A dieta à base de tomate aumentou o nível de procolágeno na pele significantemente, podendo retardar o envelhecimento da pele", disse a professora Lesley Rhodes, dermatologista na Universidade de Manchester.


"E nem é preciso comer muito da fruta. A quantidade administrada aos voluntários é equivalente à encontrada em algumas refeições à base de tomate", disse a pesquisadora.


O estudo, apresentado na Sociedade Britânica de Dermatologia Investigativa, acredita que o antioxidante licopeno --que dá a cor avermelhada ao tomate - esteja por trás das propriedades benéficas da fruta.


Este componente, encontrado em grande concentração quando o tomate é cozido, também é conhecido por seus benefícios contra o câncer de próstata.


Os especialistas advertiram que a proteção oferecida pelo tomate contra os raios ultravioleta deve ser encarada como uma "ferramenta a mais" contra os efeitos do sol e não como um substituto do protetor solar.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Erso Gomes

Dia da Árvore inspira projeto e plantio de muda em escola de Aquidauana

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

GALERIA DE FOTO

Copa Máster é aberta com cinco jogos e 17 gols em Aquidauana

Flagrante

PRF encontra quase uma tonelada de drogas em carga de minério na BR-262

Publicidade

Eleições 2026

Em Aquidauana, representantes do agro destacam atuação de Reinaldo no setor

ÚLTIMAS

Presidente da LEA elogia nível técnico da Copa Máster em Aquidauana

Futebol amador

Presidente da LEA elogia nível técnico da Copa Máster em Aquidauana

Adriano Rodrigues ressaltou participação do Flamenguinho na defesa do título; competição foi aberta no último fim de semana
PM apreende maconha e cocaína ao apurar pichações feitas em Anastácio

Ação do Getam

PM apreende maconha e cocaína ao apurar pichações feitas em Anastácio

Ação foi realizada pela equipe do Getam; envolvidos foram encaminhados à delegacia

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo