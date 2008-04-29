Íris é ameaçada de perder contrato na Rede TV!

Íris pode pagar caro por ter resistido a uma determinação da cúpula da emissora. Ela não aceitou gravar para o "Pânico" a sátira do quadro "Soletrando" (de Luciano Huck), com Luciana Gimenez e Sabrina Sato. Além de agüentar uma piada do "Pânico", que colocou uma foto dela no ar, domingo, com orelhas de burro, Íris foi ameaçada de não ter seu contrato renovado.
Futebol amador
Adriano Rodrigues ressaltou participação do Flamenguinho na defesa do título; competição foi aberta no último fim de semana
Ação do Getam
Ação foi realizada pela equipe do Getam; envolvidos foram encaminhados à delegacia
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