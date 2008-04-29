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Íris é ameaçada de perder contrato na Rede TV!

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 29/04/2008 às 09:07

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Íris pode pagar caro por ter resistido a uma determinação da cúpula da emissora. Ela não aceitou gravar para o "Pânico" a sátira do quadro "Soletrando" (de Luciano Huck), com Luciana Gimenez e Sabrina Sato. Além de agüentar uma piada do "Pânico", que colocou uma foto dela no ar, domingo, com orelhas de burro, Íris foi ameaçada de não ter seu contrato renovado.

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