Íris é ameaçada de perder contrato na Rede TV!

Íris pode pagar caro por ter resistido a uma determinação da cúpula da emissora. Ela não aceitou gravar para o "Pânico" a sátira do quadro "Soletrando" (de Luciano Huck), com Luciana Gimenez e Sabrina Sato. Além de agüentar uma piada do "Pânico", que colocou uma foto dela no ar, domingo, com orelhas de burro, Íris foi ameaçada de não ter seu contrato renovado.

