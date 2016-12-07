Acessibilidade

02 De Outubro De 2026 • 06:37

Buscar

Últimas notícias
X

Comitê elabora plano de controle biológico da agropecuária em Mato Grosso do Sul

Com modelo de gestão sugerido no formato de parceria-público-privada o plano prevê, entre outros benefícios, a diminuição do uso de produtos químicos nas lavouras

Luiz Guido Junior

Publicado em 07/12/2016 às 09:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
Professor Ruy Caldas e Lucimara da Embrapa
Secretário Fernando Lamas com membros do Comitê, no gabinete

 
 
Pragas e doenças de plantas, animais e microrganismos causadas por agentes biológicos diversos têm grande impacto na produtividade agropecuária e agroindustrial, tanto nos custos de produção quanto na saúde humana e animal, além de trazer eventuais impactos negativos ao meio ambiente pelo emprego sistêmico de agroquímicos.
 
Mato Grosso do Sul enfrenta vários problemas de pragas e doenças nas lavouras e na pecuária. Hoje um problema considerado emergencial é o controle da mosca-dos-estábulos, que atinge diretamente os produtores de carne e de leite com prejuízos que variam entre 20% e 50%, além de atingir a cadeia produtiva da indústria sucroalcooleira. O Estado tem registro de vários surtos e a Embrapa Gado de Corte tem atuado no monitoramento destes episódios.  Pesquisadores trabalham no desenvolvimento de tecnologias que possam controlar o problema e uma delas se baseia no controle biológico.
 
Preocupados com isso, instituições de pesquisa e desenvolvimento foram selecionadas pelo envolvimento de seus trabalhos com o tema controle biológico de pragas e doenças ou por representarem as cadeias produtivas do Estado, para formação de um comitê e elaboração de um plano de Controle Biológico para Mato Grosso do Sul.
 
Profissionais e pesquisadores da Embrapa Gado de Corte e Agropecuária Oeste, Fundação-MS, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar (SEPAF), finalizaram o documento e na semana passada fizeram a entrega oficial ao Secretario de Produção e Agricultura Familiar, Fernando Mendes Lamas, apresentando ações prioritárias e metas a serem atingidas a curto, médio e longo prazo, que foram levantadas diretamente das cadeias que cuidam da produção de alimentos, energia e fibras do Estado.
 
Conforme explicou o professor Ruy Caldas, da UCDB, que coordenou o comitê, o trabalho foi minucioso e além dos representantes da primeira formação, teve importante auxilio no levantamento das potenciais tecnologias de controle biológico e de manejo integrado de pragas e doenças, de profissionais de diferentes instituições de ciência e tecnologia (ICTs) do Estado e de referência nacional, além de empresas do setor privado demandante de tecnologias.
 
Segundo Ruy, as visões e as demandas do setor privado, os potenciais de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) das ICTs, tanto estaduais quanto nacionais e as tecnologias em fase de validação, também estão apresentadas no plano, bem como as experiências de sucesso na utilização do controle biológico de pragas e doenças. Para ele a qualidade dos profissionais envolvidos dá a dimensão do projeto entregue ao secretário.
 
A Chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado de Corte, Lucimara Chiari, destacou a importância do modelo de gestão, apresentado pelo comitê. No formato de parceria-público-privada, ao se colocar o plano em prática, a população recebe benefícios diretos, resultado da diminuição do uso de produtos químicos nas lavouras.
 
Para o Secretário Fernando Mendes Lamas existe uma grande preocupação com o aumento do uso de agrotóxico que impactam diretamente nos custos de produção e na resistência dos produtos disponíveis no mercado. ?Usar inimigos naturais das pragas e de vetores de doenças, de modo a controlar a população mantendo um equilíbrio no sistema é a única forma de revertermos essa situação. Um plano de controle biológico é fundamental para que essas transformações possam começar a acontecer.? Completou.
 
O estabelecimento de politicas públicas que possam contribuir para o aperfeiçoamento dos mercados que suprem insumos, no caso específico para a agropecuária nacional, é papel do Estado brasileiro, e missão de Estados produtores, como é Mato Grosso do Sul, segundo Lamas.
 
Participaram do ato de entrega do Plano, além do Secretário Fernando Lamas, a Chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado de Corte, Lucimara Chiari e o Professor Ruy Caldas, da UCDB, Jolimar Schiavo, da Fundect, Fabricio Fagundes Pereira da UFGD, Harley Oliveira, da Embrapa Agropecuária Oeste, Marina Dobashi e Filipe Portocarrero, da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Dito Mario, da Reflore, Juliana Fernandes, da SFA/Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA) , Francimar Perez da Silva e Edwin Baur da Sepaf e Bianca Correa da Uniderp.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Educação

Autismo e inclusão são temas de formação no IFMS de Aquidauana

Respeito e inclusão

Dia da Pessoa Idosa ganha reflexão especial no Asilo São Francisco

Educação

Nioaque cria comitê para fortalecer alfabetização na rede municipal

Colegiado acompanhará ações voltadas à melhoria da aprendizagem; iniciativa também prevê análise de indicadores educacionais

Eleições 2026

TRE-MS libera sistema de totalização dos votos neste sábado

Publicidade

Próximo ao Pesqueiro 110

Mulher morre após ficar cinco dias internada por acidente na BR-262

ÚLTIMAS

Estevão Petrallás é reeleito presidente da FFMS com 67 votos

Futebol sul-mato-grossense

Estevão Petrallás é reeleito presidente da FFMS com 67 votos

Chapa única, “Retomada da Credibilidade”, comandará a Federação no período de 2027 a 2031; representantes de Aquidauana e Anastácio participaram da votação
Bonito completa 78 anos nesta sexta-feira com programação especial

Aniversário

Bonito completa 78 anos nesta sexta-feira com programação especial

Município celebra aniversário com ato cívico, entregas e novos investimentos; programação também terá show de manobras radicais na Praça da Liberdade

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo