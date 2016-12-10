Sábado tem previsão de chuva, máxima de 35ºC e alerta de tempestade em MS

Educação
Colegiado acompanhará ações voltadas à melhoria da aprendizagem; iniciativa também prevê análise de indicadores educacionais
Futebol sul-mato-grossense
Chapa única, “Retomada da Credibilidade”, comandará a Federação no período de 2027 a 2031; representantes de Aquidauana e Anastácio participaram da votação
Aniversário
Município celebra aniversário com ato cívico, entregas e novos investimentos; programação também terá show de manobras radicais na Praça da Liberdade
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS