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Sábado tem previsão de chuva, máxima de 35ºC e alerta de tempestade em MS

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/12/2016 às 12:17

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Com alerta de tempestade em 78 municípios de Mato Grosso do Sul, o sábado tem previsão de chuva. Em Campo Grande, o dia amanheceu com mínima de 20,9ºC e a temperatura deve chegar aos 30ºC no decorrer do dia. O tempo chuvoso reflete na umidade relativa do ar, que alcançou 93% no começo da manhã.
 
Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo na Capital oscila de nublado a parcialmente nublado e com possibilidade de chuvas isoladas. À tarde, podem ocorrer trovoadas. Em Corumbá, na região do Pantanal, a máxima chega a 35ºC.
 
O Estado tem alerta de tempestade para 78 dos 79 municípios. A única cidade fora da lista de aviso do Inmet é Ladário, vizinha a Corumbá. Conforme o instituto, podem ocorrer ventos de até 60 km/h, chuva intensa e queda de granizo. O alerta é válido até às 22h59 de hoje.
 

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