Da panela no fogão às máquinas que movem o Brasil: a matéria-prima que poucos conhecem

Igreja Matriz de Aquidauana / Rhobson T. Lima - O Pantaneiro

Talvez a primeira esteja na cozinha, naquela panela pesada de ferro fundido que atravessou gerações e continua sendo utilizada para preparar uma boa comida. Ou no fogão, que possui componentes metálicos responsáveis por suportar o calor.

Você já parou para pensar em quantas peças de metal utiliza antes mesmo de sair de casa?

Ao abrir o portão, colocar o carro na rua ou subir na motocicleta, outros exemplos aparecem. Eles estão em peças dos motores, nos sistemas de freio e em componentes que ajudam os veículos a funcionar com segurança.

O que pouca gente imagina é que muitos desses produtos têm uma ligação com uma matéria-prima pouco conhecida fora do ambiente industrial: o ferro-gusa.

Ele não chega às lojas com esse nome e dificilmente será encontrado diretamente nas mãos do consumidor. Mas participa da cadeia de fabricação de peças de ferro fundido e de diferentes tipos de aço.

É o começo de uma transformação que conecta o trabalho realizado nas indústrias a situações comuns da vida de milhões de brasileiros.

Na cozinha, uma tradição que atravessa gerações

panela de ferro_tratada

Quem cresceu vendo a família preparar comida em panela de ferro conhece a resistência desse utensílio.

Muito antes dos modernos equipamentos domésticos, as panelas de ferro fundido já faziam parte da rotina de inúmeras famílias brasileiras.

Ainda hoje, são utilizadas no preparo de arroz, feijão, carnes e outras receitas.

O ferro-gusa pode ser empregado como matéria-prima na produção do ferro fundido utilizado nesses utensílios. Após passar por processos de fusão, ajuste de composição e moldagem, o material ganha a forma de panelas, chapas e outros produtos.

É um exemplo simples de como a transformação industrial chega à mesa das famílias.

No carro e na motocicleta, peças que trabalham sem aparecer

Carro e motocicletas Divulgação

Imagine uma viagem de Aquidauana até Campo Grande pela BR-262.

Durante o percurso, o motorista acelera, reduz a velocidade e aciona os freios inúmeras vezes.

Em muitos veículos, discos e tambores de freio são fabricados com ferro fundido. O mesmo material também é utilizado em determinados blocos de motor, coletores e outros componentes mecânicos.

Essas peças precisam suportar esforços, atrito e variações de temperatura.

A fabricação de componentes desse tipo pode utilizar ferro-gusa como uma das matérias-primas, combinado com outros materiais metálicos, conforme as características exigidas.

O motorista talvez nunca veja essas peças de perto. Mas depende do funcionamento adequado delas em cada viagem.

Na rua, o ferro também está debaixo dos nossos pés

Ponte Velha de Aquidauana Prefeitura Municipal de Aquidauana

Ao caminhar por um a cidade, encontramos outros exemplos que frequentemente passam despercebidos.

Tampas de poços de visita das redes de água e esgoto, grelhas de drenagem e determinadas conexões de tubulações podem ser fabricadas em ferro fundido.

São produtos que precisam resistir ao peso, ao desgaste e às condições de uso.

Em sistemas de abastecimento, válvulas e componentes de bombas também podem utilizar esse material.

Assim, a cadeia do ferro participa de serviços essenciais que ajudam a manter as cidades funcionando.

No campo, a força que acompanha o produtor rural

Máquinas agrícolas - Semadesc Semadesc

Em Mato Grosso do Sul, onde a agropecuária possui grande importância econômica, o ferro fundido também está presente em equipamentos utilizados nas propriedades.

Tratores, colheitadeiras, bombas de irrigação e implementos agrícolas possuem componentes que podem ser produzidos por fundição.

Entre eles estão carcaças, engrenagens, polias, suportes e peças de sistemas mecânicos.

São componentes que ajudam a transformar a força dos motores em trabalho no campo.

Da preparação do solo ao transporte da produção, a atividade rural depende de máquinas e equipamentos que também fazem parte da extensa cadeia de transformação dos metais.

Dos hospitais às grandes obras

Hospital Regional de Aquidauana Prefeitura Municipal de Aquidauana

A utilização do ferro e do aço alcança atividades ainda mais complexas.

Equipamentos hospitalares, estruturas de edifícios, pontes, sistemas ferroviários, máquinas industriais e instalações de geração de energia utilizam diferentes componentes metálicos.

O aço, que pode ser produzido por rotas industriais que empregam ferro-gusa, está presente em estruturas de construção, equipamentos médicos, máquinas e sistemas de transporte.

Já o ferro fundido é empregado em determinadas bombas, válvulas, carcaças de máquinas e componentes industriais.

É importante compreender que nem todo produto de aço ou ferro fundido utiliza necessariamente ferro-gusa em sua fabricação. Existem processos que empregam sucata reciclada e outras matérias-primas.

Ainda assim, o ferro-gusa ocupa uma posição relevante nessa cadeia, fornecendo metal primário para siderúrgicas e fundições.

Antes de chegar às nossas mãos, uma longa viagem industrial

Indústria O Pantaneiro - Há 61 anos contando a sua história

Uma panela, uma peça de motor ou uma engrenagem não sai pronta de um alto-forno.

A produção começa com matérias-primas que passam por transformações industriais até a obtenção do ferro-gusa.

Depois, esse material pode seguir para siderúrgicas e fundições, onde será utilizado na fabricação de aço ou de peças fundidas.

Outras empresas entram em cena para dar forma, acabamento e funcionalidade aos produtos.

Nesse caminho trabalham operadores industriais, mecânicos, eletricistas, motoristas, profissionais de manutenção, técnicos e muitos outros trabalhadores.

É uma cadeia que envolve conhecimento, tecnologia, transporte, comércio e geração de renda.

O consumidor conhece o produto final. Raramente conhece todas as pessoas e atividades necessárias para que ele exista.

Aquidauana também participa dessa transformação

Simasul Siderurgia - Aquidauana-MS

Quando se fala em Aquidauana, as primeiras imagens que vêm à memória são as paisagens do Pantanal, o Rio Aquidauana, a pecuária, as tradições e a história de seu povo.

Mas a cidade também possui uma participação nessa cadeia industrial que abastece diferentes setores da economia.

É aqui que está instalada a Simasul Siderurgia, empresa que produz ferro-gusa, matéria-prima destinada à transformação industrial.

A presença da siderúrgica insere Aquidauana em uma atividade econômica que vai muito além dos limites do município.

Segundo informações divulgadas pela empresa, a unidade mantém aproximadamente 450 empregos diretos, além de relações comerciais com prestadores de serviços e fornecedores.

Instruia Simasul O Pantaneiro - Há 61 anos contando a sua história

São trabalhadores que participam da rotina da indústria e, ao final do expediente, retornam para suas famílias, movimentam o comércio e fazem parte da comunidade.

A contribuição da Simasul para Aquidauana está nessa combinação entre produção industrial, oportunidades de trabalho e participação em uma cadeia econômica de alcance mais amplo.

O ferro-gusa fabricado no município integra um setor que fornece matérias-primas para produtos encontrados em residências, veículos, propriedades rurais e grandes instalações industriais. Isso não significa que seja possível identificar a origem do metal de cada produto sem conhecer os destinos comerciais da produção.

Mas revela algo importante: Aquidauana não é apenas um lugar que utiliza os resultados da indústria. É também uma cidade que participa de uma das etapas dessa transformação.

E, por trás dessa participação, estão pessoas que trabalham, constroem suas histórias e ajudam a movimentar a economia regional.

Entre a beleza do Pantanal e a força de sua gente, Aquidauana também tem trabalho que se transforma em matéria-prima para o Brasil.

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