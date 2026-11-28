Bombeiro na escola_4 / Divulgação

Saber o que fazer quando alguém se engasga, sangra ou para de respirar: foi isso que 97 alunos de Ladário aprenderam neste ano com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (27), eles receberam o certificado do Projeto Bombeiros na Escola, em solenidade no 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), em Corumbá.

Os participantes estudam nas escolas municipais Marquês de Tamandaré e Farol do Norte, de Ladário. As atividades aconteceram de março a novembro.

O que os alunos aprenderam

Segundo a corporação, o objetivo do projeto é ensinar prevenção e segurança às crianças e adolescentes. As aulas trataram de acidentes domésticos, incêndios, afogamentos e acidentes de trânsito, além de noções de primeiros socorros.

Os alunos treinaram como agir em várias emergências:

cortes;

entorses;

sangramento nasal;

engasgo;

parada cardiorrespiratória.

Um dia no quartel

Bombeiro na escola_2 Divulgação

Antes da formatura, a turma participou de oficinas no 3º GBM. Os alunos conheceram as viaturas e viram de perto um pouco da rotina operacional e administrativa da unidade.

Na solenidade, os próprios estudantes fizeram apresentações para mostrar parte do que aprenderam ao longo do ano. Depois veio a entrega dos certificados.

Participaram autoridades de Corumbá e Ladário, entre elas representantes da Secretaria Municipal de Educação de Ladário e vereadores.

O encerramento foi o momento mais esperado pela turma: o tradicional banho de mangueira oferecido pelos bombeiros.

Por que importa

Em uma região cercada por rios e com longas distâncias até o socorro, como mostram os resgates feitos pelos bombeiros no Pantanal nesta mesma semana, saber agir nos primeiros minutos faz diferença. Uma criança que aprende a desengasgar alguém ou a pedir ajuda do jeito certo leva esse conhecimento para casa e pode ajudar a proteger a própria família.

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