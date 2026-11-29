ORGULHO
Enxadristas do município conquistaram 9 troféus e subiram ao pódio em diferentes etapas da competição
Xadrez
Anastácio vem se destacando no cenário estadual do xadrez. Ao longo de 2026, enxadristas do município participaram de diferentes etapas do Festival Estadual da Criança e da Juventude, organizado pela Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (FESMAX), e conquistaram nove troféus em disputas realizadas em diferentes cidades de Mato Grosso do Sul.
O resultado de maior destaque veio na categoria Sub-07 masculino, com Miguel Arce Paz, estudante do CEMAX e da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos. Com 44 pontos acumulados nas etapas em que participou, o jovem enxadrista garantiu o título de vice-campeão estadual da categoria.
Na última etapa da competição, realizada neste sábado (28), em Campo Grande, nas proximidades do Bioparque Pantanal, a delegação anastaciana voltou a subir ao pódio. Lavínia Antunes de Souza conquistou o terceiro lugar na categoria Sub-09 feminina. A estudante é vinculada ao CEMAX e à Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon.
Outro destaque foi Éryco Augusto Pariz da Silva, que conquistou o vice-campeonato na categoria Sub-15 masculino. Ele é estudante do CEMAX e da Escola Estadual Roberto Scaff.
Nove troféus em diferentes etapas
As conquistas de Anastácio foram distribuídas em quatro etapas do festival, realizadas nos municípios de Três Lagoas, Nova Andradina, Dourados e Campo Grande.
Confira os resultados:
Três Lagoas: Sophia Eduarda Pariz da Silva – 3º lugar na categoria Sub-09.
Nova Andradina: Emily Kelly Conceição Roseno – vice-campeã Sub-13; Davi Luiz Arce Paz – vice-campeão Sub-07; Miguel Arce Paz – 3º lugar Sub-07.
Dourados: Miguel Arce Paz – 3º lugar Sub-07; Emily Kelly Conceição Roseno – vice-campeã Sub-13; Lavínia Barbosa de Oliveira – 3º lugar Sub-11.
Campo Grande: Lavínia Antunes de Souza – 3º lugar Sub-09; Éryco Augusto Pariz da Silva – vice-campeão Sub-15.
A delegação de Anastácio contou com estudantes de escolas municipais e estaduais, além de alunos do CEMAX (Centro de Ensino em Matemática e Xadrez).
Incentivo ao esporte e à educação
A participação dos enxadristas nas competições foi possível graças ao apoio da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, do CEMAX, dos professores Moacir Felipe e José Henrique, além do envolvimento dos pais e responsáveis pelos atletas.
Os resultados demonstram o trabalho desenvolvido na formação de jovens enxadristas no município, unindo esporte, educação, concentração e raciocínio estratégico.
Com nove troféus conquistados durante o circuito estadual, Anastácio encerra sua participação no Festival Estadual de Xadrez 2026 com resultados expressivos e jovens talentos que representam o município nas competições.
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