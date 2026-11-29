Xadrez

Anastácio vem se destacando no cenário estadual do xadrez. Ao longo de 2026, enxadristas do município participaram de diferentes etapas do Festival Estadual da Criança e da Juventude, organizado pela Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (FESMAX), e conquistaram nove troféus em disputas realizadas em diferentes cidades de Mato Grosso do Sul.

O resultado de maior destaque veio na categoria Sub-07 masculino, com Miguel Arce Paz, estudante do CEMAX e da Escola Municipal Aracy Moreira dos Santos. Com 44 pontos acumulados nas etapas em que participou, o jovem enxadrista garantiu o título de vice-campeão estadual da categoria.

Delegação de Anastácio de Xadrez

Na última etapa da competição, realizada neste sábado (28), em Campo Grande, nas proximidades do Bioparque Pantanal, a delegação anastaciana voltou a subir ao pódio. Lavínia Antunes de Souza conquistou o terceiro lugar na categoria Sub-09 feminina. A estudante é vinculada ao CEMAX e à Escola Municipal Cívico-Militar Teodoro Rondon.

Outro destaque foi Éryco Augusto Pariz da Silva, que conquistou o vice-campeonato na categoria Sub-15 masculino. Ele é estudante do CEMAX e da Escola Estadual Roberto Scaff.

Nove troféus em diferentes etapas

As conquistas de Anastácio foram distribuídas em quatro etapas do festival, realizadas nos municípios de Três Lagoas, Nova Andradina, Dourados e Campo Grande.

Confira os resultados:

Três Lagoas: Sophia Eduarda Pariz da Silva – 3º lugar na categoria Sub-09.

Nova Andradina: Emily Kelly Conceição Roseno – vice-campeã Sub-13; Davi Luiz Arce Paz – vice-campeão Sub-07; Miguel Arce Paz – 3º lugar Sub-07.

Dourados: Miguel Arce Paz – 3º lugar Sub-07; Emily Kelly Conceição Roseno – vice-campeã Sub-13; Lavínia Barbosa de Oliveira – 3º lugar Sub-11.

Campo Grande: Lavínia Antunes de Souza – 3º lugar Sub-09; Éryco Augusto Pariz da Silva – vice-campeão Sub-15.

A delegação de Anastácio contou com estudantes de escolas municipais e estaduais, além de alunos do CEMAX (Centro de Ensino em Matemática e Xadrez).

Incentivo ao esporte e à educação

A participação dos enxadristas nas competições foi possível graças ao apoio da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, do CEMAX, dos professores Moacir Felipe e José Henrique, além do envolvimento dos pais e responsáveis pelos atletas.

Os resultados demonstram o trabalho desenvolvido na formação de jovens enxadristas no município, unindo esporte, educação, concentração e raciocínio estratégico.

Com nove troféus conquistados durante o circuito estadual, Anastácio encerra sua participação no Festival Estadual de Xadrez 2026 com resultados expressivos e jovens talentos que representam o município nas competições.