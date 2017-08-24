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25º Rally dos Sertões

Rally dos Sertões avança e chega hoje ao Mato Grosso do Sul

Após quatro etapas, os líderes do Rally dos Sertões são Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Gregorio Caselani (motos), Lucas Barroso/Breno Rezende (UTVs) e Diogo Zonato, nos quadriciclos

Flavio Brito

Publicado em 24/08/2017 às 07:34

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Com muita velocidade o Rally dos Sertões chegou ao Mato Grosso nesta quarta-feira (23). A quarta etapa, entre Aruanã (GO) e Barra do Garças (MT) foi marcada por longas retas, nas quais os pilotos aproveitaram para acelerar muito as suas máquinas. Guilherme Spinelli/Youssef Haddad venceram nos carros pela segunda vez consecutiva. Jean Azevedo ganhou a terceira seguida nas motos. Vinicius Rosa/Gustavo Rosa faturaram o primeiro lugar nos UTVS e George Ximenes, nos quadriciclos. Nesta quinta-feira (24), a competição segue para o Mato Grosso do Sul, e chega a Coxim.

Após quatro etapas, os líderes do Rally dos Sertões são Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Gregorio Caselani (motos), Lucas Barroso/Breno Rezende (UTVs) e Diogo Zonato, nos quadriciclos. Ontem, o piloto Paulo Scapulatempo da Rosa, da Nacagami Bamboa Maraca Racing – que representa Aquidauana – completou a 4ª etapa na 44ª posição entre as motos, com o tempo de 4:38:26.19.

Hoje, o Rally dos Sertões entra no Mato Grosso do Sul, seguindo de Barra do Garças para Coxim (MS). Serão 666,01 km, com 438,86 cronometrados, a maior especial da prova. A disputa começa com estradas de piçarra bem sinuosas, segue por regiões de reflorestamento e passa por algumas serras até alcançar área agrícola com longas retas (alta velocidade). Em seguida, fica travada novamente, com trechos de trial e muitas pedras. O final muitas curvas e trechos de média e alta velocidade.

O piloto de UTV Marcello Freitas, o primeiro do Mato Grosso do Sul a se inscrever para a edição de 2017 do Rally dos Sertões, está ansioso para chegar ao seu estado. “Será a realização de um sonho. Sempre quis disputar o Rally dos Sertões e amanhã poderei chegar ao meu estado pilotando. Não sei se vou conseguir segurar a emoção”, afirmou. Ele está na 25ª colocação e em sexto na categoria. Paulo Scapulatempo, também representa o estado e disputa a categoria motos.

Classificação do Rally dos Sertões até a quarta etapa (extra-oficial)
Carros
1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 12h28min07
2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 12h44min09
3º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 13h38min04
4º Michel Terpins/Maykel Justo 13h42min47
5º Glauber Fontoura/Minae Miyauti 14h08min36

Motos
1º Gregorio Caselani 14h18min11
2º Jean Azevedo 14h26min37
3º Ricardo Martins14h49min10
4º Marco Pereira 15h26min41
5º Mario Marchiori 15h53min38

UTVs
1º Lucas Barroso/Breno Rezende 14h58min50
2º Bruno Varela/João Arena 15h07min46
3º Henrique Gutierrez/André Munhoz 15h11min26
4º Marcelo Gastaldi/Claudio Silveira 15h24min11
5º Edu Piano/Solon Mendes 15h24min47

Quadriciclos
1º Diogo Zonato 16h32min13
2º George Ximenes 16h32min21
3º Pedro Costa 17h06min57
4º Milton Martens 21h33min10
5º Marcelo Medeiros 21h38min33

Resultado da quarta etapa (extra-oficial)
Carros
1º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 1h41min38
2º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 1h43min52
3º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 1h45min17
4º Gunter Hinkelmann/Vinicius Castro 1h52min43
5º Sylvio de Barros/Rafael Capoani 1h53min37

Motos
1º Jean Azevedo 2h04min04
2º Gregorio Caselani 2h04min37
3º José Hélio 2h08min55
4º Bruno Leles 2h14min03
5º Luciano Gomes 2h15min51

UTVs
1º Vinicius Rosa/Gustavo Rosa 2h12min22
2º Lucas Barroso/Breno Rezende 2h13min42
3º Ruan Lima/Rafael Shimuk 2h14min36
4º Henrique Gutierrez/André Munhoz 2h14min40
5º Denisio Filho/Luis Eckel 2h15min29

Quadriciclos
1º George Ximenes 2h23min15
2º Diogo Zonato 2h30min09
3º Geison Belmont 2h45min02
4º Michael Dias 2h49min59
5º Pedro Costa 2h58min19

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