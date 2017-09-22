Mesmo em tom de brincadeira, Blairo Maggi não deixa a velha rixa de MS e MT ficar esquecida

Em sua passagem por Mato Grosso do Sul, o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi, fez, de forma muito descontraída, vários comentários que não deixam que fique esquecida a velha e boa rixa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No evento de adesão de Mato Grosso do Sul ao Programa Federal Agro +, em Campo Grande, enquanto apresentava os componentes de sua comitiva, Blairo fez uma ressalva sobre seu chefe de gabinete Coaraci Nogueira de Castilho, dizendo que ele é o representante de Mato Grosso do Sul no Ministério. Maggi contou que em toda discussão que se faz Castilho sempre questiona: - E o Mato Grosso do Sul? E a sua resposta é sempre a mesma: - Calma Castilho, primeiro vem o Mato Grosso.

Mais adiante, ao contar sobre o motivo da viagem a Corumbá, fez questão de destacar que o empreendedor que inaugurou o frigorífico de jacarés naquela cidade é amigo seu de longa data e empresário de Rondonópolis, no Mato Grosso.

Ao cumprimentar o Secretario de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, o Ministro Blairo Maggi brincou sobre o tamanho de sua secretaria, dizendo: “Hora que você arrumar uma ponta, não estraga as outras né?” fazendo alusão a quantidade de pastas que está reunida em uma mesma secretaria e a dificuldade em manter todas elas em sintonia.

Ao mesmo tempo em que fazia essas brincadeiras, Blairo comentou sobre sua forte ligação com o MS, por exemplo, quando fez uma referência especial ao Senador Moka, que classificou como seu melhor amigo e que por problemas de saúde não o acompanhou na agenda no Estado. Disse que com Moka aprendeu um ditado aqui do Estado que diz que “Pato novo mergulha raso.” Lembrando que quando chegou ao Senado teve o apoio de Moka que o ensinou muito. E depois ao contar que lamentou quando o pai comprou terras distantes, confessando que gostaria que ele tivesse adquirido a propriedade em São Gabriel do Oeste.

O ministro fez ainda um grande elogio ao homem pantaneiro, que a centenas de anos tira do Pantanal o seu sustento sem destruir praticamente nada. E fez um reconhecimento pela forma como cuidam de seu habitat.

Produtor é geneticamente modificado

Ao falar do crescimento da produtividade no País, Blairo disse que chegou a conclusão de que ‘produtor é um ser geneticamente modificado’ e explicou: “Não tem ninguém que tenha a coragem que nós temos, de pegar tudo que você tem de capital, jogar no chão, ou comprar em produtos, separa tudo aquilo e depois ficar, rezando pra chover o pra dar sol”. Completou.

Ao mesmo tempo em que fez a brincadeira, enaltecendo a coragem do produtor rural, o Ministro enrijeceu o discurso dizendo que o produtor não pode mais aceitar a pecha de desmatador, que não cuida do meio ambiente. “Não tem ninguém no mundo que tem o sistema que nós temos. Ninguém no mundo preserva todas as suas margens de rios. Ninguém no mundo tem uma lei que diz que você não pode desmatar 20 % no Mato Grosso do Sul, não pode desmatar 80 da Amazônia. Ninguém no Brasil faz isso”. Explicou, alfinetando em seguida a modelo Gisele Bündchen, questionando se ela já teria ido a Amazônia alguma vez, por conta de declarações que ela teria feito de que o País não segue regras de proteção ao meio ambiente.

Blairo sobre Temer

Ao encerrar o Ministro disse que o Presidente Temer deixou um abraço aos Sul Mato-grossenses. E comentou que a “A vida dele não está fácil, em todos os sentidos. Mas nós vamos sair dessa, vamos superar”. E completou dizendo que espera ajudar o Presidente a deixar para o próximo gestor, um País crescendo de 3% a 4 % ao ano.