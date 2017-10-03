Temer apela a produtores rurais para que respondam ao censo agropecuário

O presidente Michel Temer fez um apelo hoje (3) aos produtores rurais para que respondam ao Censo Agropecuário, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ressaltando a importância da coleta de dados que fará uma “radiografia do campo”.

“Esse trabalho garantirá que nossa agropecuária continue a ser líder em vários segmentos pelos próximos anos. Vamos unir forças. Todos juntos faremos um Brasil cada vez mais eficiente”, disse o presidente em vídeo divulgado na rede social Twitter.