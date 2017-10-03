Temer apela a produtores rurais para que respondam ao censo agropecuário

CENSO 2017
Resultados devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018
O presidente Michel Temer fez um apelo hoje (3) aos produtores rurais para que respondam ao Censo Agropecuário, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ressaltando a importância da coleta de dados que fará uma “radiografia do campo”.
“Esse trabalho garantirá que nossa agropecuária continue a ser líder em vários segmentos pelos próximos anos. Vamos unir forças. Todos juntos faremos um Brasil cada vez mais eficiente”, disse o presidente em vídeo divulgado na rede social Twitter.
Após dez anos, o IBGE iniciou segunda-feira (2) o censo, que nos próximos cinco meses contará com a participação de 19 mil recenseadores que percorrerão 5,3 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país.
Nas entrevistas, serão levantadas informações sobre área, produção, características do pessoal ocupado, emprego de irrigação, uso de agrotóxicos, entre outros temas. “Essas informações são muito importantes para que o governo federal possa promover políticas públicas eficientes que atendam às suas necessidades”, disse Temer.
Os resultados do Censo Agropecuário 2017 devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018.
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