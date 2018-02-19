Safra do MS deve passar de 17 mil toneladas de grãos em 2018

A safra de grãos de Mato Grosso do Sul está estimada em 17.895 mil toneladas para 2018, segundo dados oficiais do IBGE. Do total, 9,150 mil toneladas são referentes ao milho safrinha e 8.745 mil toneladas de soja, reafirmando o Estado como um grande produtor de grãos.

Os dados, acompanhados mensalmente pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), mostram ainda que a área plantada com soja somou 2.650 mil hectares em 2018 e a previsão é que o milho safrinha alcance 1.830 mil hectares este ano.

Mato Grosso do Sul também deve manter recorde na produtividade em 2018, com 5 mil kg de milho safrinha por hectare colhido e estimativa de 3,3 mil kg de soja por hectare. Os números destacam que a tecnologia tem ampliado a capacidade de produção dos agricultores sul-mato-grossenses.

“Em termos de resultado para economia, a safra recorde mostra que o produtor rural novamente produziu com elevada tecnologia. Nós tivemos aplicação de novas variedades em Mato Grosso do Sul, desenvolvidas com pesquisa e apoio do Estado”, disse o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro, ao destacar os trabalhos desenvolvidos por entidades de pesquisa rural, como a Fundação MS, que recebem apoio do Governo do Estado.

Conforme os dados do IBGE, o Centro-Oeste corresponde a 43,1% da produção nacional de grãos, sendo que Mato Grosso do Sul tem 8,1% da participação nacional, com 4.605 mil hectares cultivados com grãos.

A safra recorde, para Verruck, ativa a economia em todo o Mato Grosso do Sul. Com 8,7 milhões de toneladas de soja, o Estado passa a exportar e a industrializar mais soja. “É uma questão fundamental, pois temos percebido um aumento dos investimentos nessas áreas”, revela.