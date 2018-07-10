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Veterinários têm prazo prorrogado para recadastramento em programa do governo federal

A participação dos profissionais é obrigatória e o não atendimento da convocação pode sujeita-los a sansões

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/07/2018 às 12:02

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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) avisam os médicos veterinários habilitados no Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), que o prazo para recadastramento foi prorrogado.

A fiscalização, realizada por Fiscal Estadual Agropecuário da Iagro, da Unidade Local, onde se localiza a sala de exame do profissional, deve ser realizada até 31 de julho de 2018.

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O recadastramento destes profissionais será feito mediante preenchimento obrigatório de ficha cadastral e fiscalização da infraestrutura e ambiente da sala de exames, materiais e todos os equipamentos para realização do diagnóstico de brucelose e tuberculose. Cabe também verificar se o profissional compartilha material e infraestrutura conforme a legislação vigente.

A finalidade da decisão é consolidar e atualizar as informações pertinentes aos profissionais que se dedicam para a formação de um cadastro sólido, que descreva o perfil do profissional e sua área de atuação. A participação dos profissionais é obrigatória e o não atendimento da convocação pode sujeita-los a sansões.

Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Defesa Sanitária Animal – DDSA/PNCEBT/Iagro, no número (67) 3901-2704 ou no Serviço de Saúde Animal – SSA/DDA/SFA-MS, no número (67) 3041-9395.

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