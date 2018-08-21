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Agronegócio

Simpósio traz palestra sobre alta produtividade da soja

O evento, voltado para produtores rurais, estudantes e técnicos será realizado no dia 29 de agosto, a partir das 7 horas na Câmara Municipal de Naviraí

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/08/2018 às 12:02

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O 16º Simpósio da Soja ocorre dia 29 de agosto em Naviraí e é promovido pela Copasul. Todos os anos uma vasta  programação é oferecida com diversas palestras sobre o assunto, nesta edição, além da palestra “Cenário Político Atual e o Agronegócio”, com o renomado jornalista Willian Waack,  acontecerá a “Caminhos para soja de alta produtividade” com o Eng. Agrônomo Henry Sako da DK Consultoria.

Ele explica que cada solo tem uma característica e seu próprio desafio. “O manejo do solo precisa ter uma visão mais ampla e não analisar somente os primeiros 20 centímetros. Uma raiz de soja pode chegar a 2 ou 3 metros, analisar maiores profundidades é primordial para desenvolver um trabalho de correção de solo”, explica o agrônomo.

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Segundo ele, a agricultura está sempre em evolução e é preciso praticar de forma consciente. “O preparo profundo do solo está dentre as técnicas mais eficientes em combate a erosão, além de importe ferramenta para armazenar a água no solo, o que torna o sistema altamente sustentável ecologicamente, financeiramente e socialmente”, afirma Sako.

Esse conceito já está sendo aplicado na Copasul através do Projeto Construindo Solos, que é um dos benefícios do Programa Fidelidade. O Programa oferece, além de consultoria, softwares de inteligencia agronômica, que facilitam a tomada de decisões e o planejamento do agricultor, em questões, como por exemplo, o enraizamento da planta, ambientes mais produtivos, escalonamento de plantio, e outros itens que contribuem para o aumento da produtividade e rentabilidade. 

As inscrições para o Simpósio são  limitadas e no dia  os participantes devem contribuir com um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado para instituições locais. Para participar, acesse o site www.copasul.coop.br e inscreva-se. Confira a programação completa:

 

 Programação - 16º Simpósio da Soja

 7h - Inscrições

8h - Caminhos para soja de alta produtividade - Eng. Agrônomo Henry Sako - DK Consultoria - Piracicaba – SP

9h30 - Intervalo

10h - Previsões Climáticas para a safra 2018/2019 - Marco Antônio dos Santos - Agrometeorologista - Rural Clima - Valinhos/ SP

11h - almoço

13h - Sistemas sustentáveis de produção de soja no Brasil e mitigadores de gases e efeito estufa - João Carlos de Moraes Sá - Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR

14h30 - Soja tolerante a percevejos sugadores de semente: Uma nova ferramenta para agricultores no manejo integrado de pragas - Clara Beatriz Hoffmann Campo - Embrapa Soja - Londrina PR

15h30 - Intervalo

16h - Agronegócio, Cenário Econômico e Político: Onde estamos e para onde vamos? - William Waack - Agronegócio - São Paulo/SP

17h30 – Encerramento

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