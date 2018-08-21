Simpósio traz palestra sobre alta produtividade da soja

Agronegócio
O evento, voltado para produtores rurais, estudantes e técnicos será realizado no dia 29 de agosto, a partir das 7 horas na Câmara Municipal de Naviraí
O 16º Simpósio da Soja ocorre dia 29 de agosto em Naviraí e é promovido pela Copasul. Todos os anos uma vasta programação é oferecida com diversas palestras sobre o assunto, nesta edição, além da palestra “Cenário Político Atual e o Agronegócio”, com o renomado jornalista Willian Waack, acontecerá a “Caminhos para soja de alta produtividade” com o Eng. Agrônomo Henry Sako da DK Consultoria.
Ele explica que cada solo tem uma característica e seu próprio desafio. “O manejo do solo precisa ter uma visão mais ampla e não analisar somente os primeiros 20 centímetros. Uma raiz de soja pode chegar a 2 ou 3 metros, analisar maiores profundidades é primordial para desenvolver um trabalho de correção de solo”, explica o agrônomo.
Segundo ele, a agricultura está sempre em evolução e é preciso praticar de forma consciente. “O preparo profundo do solo está dentre as técnicas mais eficientes em combate a erosão, além de importe ferramenta para armazenar a água no solo, o que torna o sistema altamente sustentável ecologicamente, financeiramente e socialmente”, afirma Sako.
Esse conceito já está sendo aplicado na Copasul através do Projeto Construindo Solos, que é um dos benefícios do Programa Fidelidade. O Programa oferece, além de consultoria, softwares de inteligencia agronômica, que facilitam a tomada de decisões e o planejamento do agricultor, em questões, como por exemplo, o enraizamento da planta, ambientes mais produtivos, escalonamento de plantio, e outros itens que contribuem para o aumento da produtividade e rentabilidade.
As inscrições para o Simpósio são limitadas e no dia os participantes devem contribuir com um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado para instituições locais. Para participar, acesse o site www.copasul.coop.br e inscreva-se. Confira a programação completa:
Programação - 16º Simpósio da Soja
7h - Inscrições
8h - Caminhos para soja de alta produtividade - Eng. Agrônomo Henry Sako - DK Consultoria - Piracicaba – SP
9h30 - Intervalo
10h - Previsões Climáticas para a safra 2018/2019 - Marco Antônio dos Santos - Agrometeorologista - Rural Clima - Valinhos/ SP
11h - almoço
13h - Sistemas sustentáveis de produção de soja no Brasil e mitigadores de gases e efeito estufa - João Carlos de Moraes Sá - Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR
14h30 - Soja tolerante a percevejos sugadores de semente: Uma nova ferramenta para agricultores no manejo integrado de pragas - Clara Beatriz Hoffmann Campo - Embrapa Soja - Londrina PR
15h30 - Intervalo
16h - Agronegócio, Cenário Econômico e Político: Onde estamos e para onde vamos? - William Waack - Agronegócio - São Paulo/SP
17h30 – Encerramento
AgroCastMS
ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS