Simpósio da Soja leva conhecimento para mais de 430 pessoas

Na abertura, o Presidente da Copasul, Gervásio Kamitani, enalteceu a importância do evento para a região. "O Simpósio vem crescendo a cada ano, e é uma forma de integrar a comunidade produtora, acadêmica e pesquisadora. O conhecimento é cada vez mais necessário para conseguirmos alcançar melhores resultados produtivos no campo", completou.

Mais um Simpósio da Soja foi realizado na última quinta-feir, 29 de agosto, em Naviraí. Na 16ª edição do evento o público compareceu em grande número para prestigiar palestras técnicas, previsões climáticas, mercado de grãos e sobre o Cenário Político e Econômico, com o jornalista da Rede Globo, William Waack.

Na programação foram realizadas palestras sobre "Caminhos para soja de alta produtividade", com o Eng. Agrônomo Henry Sako; "Previsões Climáticas para a safra 2018/2019", com o Agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima; " Sistemas sustentáveis de produção de soja no Brasil e mitigadores de gases efeito estufa", com João Carlos de Moraes Sá; "Soja tolerante a percevejos sugadores de semente: Uma nova ferramenta para agricultores no manejo integrado de pragas", com Clara Beatriz Hoffmann Campo, da Embrapa Soja e "Agronegócio, Cenário Econômico e Político: Onde estamos e para onde vamos?, com William Waack, palestra muito aguardada pelo público.

"Essa crise pela qual estamos passando não é simplesmente fruto da corrupção, sem dúvida é uma crise que vem de anos e nos levou a uma situação muito perigosa do ponto de vista das finanças públicas e isso exige a dedicação dos políticos, nos quais a sociedade brasileira hoje pouco confia. Essa crise, que se constituiu ao longo de muitos anos e se depara com um ambiente político com pessoas muito desesperançadas e com políticos que fazem promessas sem explicar muito bem como cumprir. Diante de tudo isso o meu recado é: política é a saída para todos nós", disse Waack, que em sua palestra ressaltou a importância da análise minuciosa dos candidatos e da necessidade de pessoas sérias na política.

Mais de 430 pessoas estiveram presentes, entre técnicos, estudantes, professores e produtores, como Luciano Pompilho Brescansin, de Anaurilândia, "Foi um evento muito bom, que me agregou muito enquanto produtor, trouxe muitas informações dentro do Sistema produtivo. E essa última palestra foi muito importante, para nos dar um Norte, uma direção".

Estudantes de pelo menos 4 Instituições de Ensino estiveram presentes. "É um evento de suma importância para a nossa região, porque temos poucos incentivos nesse sentido, de um dia com debates e palestras. Isso promove uma interação, tanto com produtores, empresários e principalmente alunos que querem se informar sobre parte técnica e mercado de trabalho, no próximo ano com certeza estaremos aqui", disse Weverson, Instituto Federal Campus Nova Andradina, curso agronomia.