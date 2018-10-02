Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:24

Buscar

Últimas notícias
X

Safra de verão

Soja bate R$ 84 e acelera venda antecipada do grão no Estado

Colheita só ocorre em fevereiro, mas produtores já negociaram 2,6 milhões de toneladas

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/10/2018 às 11:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Produtores de Mato Grosso do Sul já venderam 25,5% da safra de soja, ou 2,65 milhões de toneladas, que só serão colhidas a partir de fevereiro de 2019. A média – correspondente ao que foi comercializado até 24 de setembro, após quase 10 dias do lançamento do plantio da oleaginosa no Estado – ultrapassa o patamar alcançado no mesmo período do ano passado, quando foram vendidos 13,9% da safra. Os dados são da corretora Granos Commodities Agrícolas e levam em conta uma produção de 10,2 milhões de toneladas, projetada para a safra 2018/2019. Em números, isso daria aproximadamente R$ 3,7 bilhões, considerando o valor médio da saca de soja a R$ 84, praticado ontem nas principais praças produtoras de MS.

Enquanto nesta safra, o equivalente a 2,65 milhões de toneladas de soja já estão comercializadas, no ciclo anterior, o índice de vendas da oleaginosa produzida no Estado alcançou 88%. Isso representa 8,19 milhões de toneladas de uma safra que somou 9,4 milhões de toneladas, conforme os números da Granos. 

Leia Também

• Produção de soja em MS deve ultrapassar 10 milhões de toneladas na safra 2018/19

• Prefeitura de Terenos acompanha abertura do plantio de soja

• Sicredi presente na abertura nacional do Plantio de Soja da Safra 2018/2019

Plantio
Até sexta-feira (28), a área plantada de soja acompanhada pelo Projeto Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS) já havia alcançado 4,5% no Estado, de acordo com dados divulgados pela Associação de Produtores de Soja de MS (Aprosoja/MS) e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul). Entre as regiões acompanhadas, a sul está com o plantio mais avançado, em média, a 6,4%, enquanto a região centro está com 1,2% e a região norte, com 0,6% de média. A área plantada soma 127.541 hectares.

Ainda conforme o boletim de acompanhamento da soja, a porcentagem de área plantada na safra 2018/2019 está  3,7% superior à safra anterior para a mesma data. A evolução, considerando os últimos dez dias, foi de aproximadamente 2,6% para o Estado, ou seja, 72.636 hectares foram plantados neste período.
Na comparação com os dados da safra anterior (2016/2017), a Aprosoja estima aumento de 4,9% na área plantada, passando de 2,70 milhões para 2,84 milhões de hectares. A expectativa é de crescimento de 4,6% no volume de  produção do grão — de 9,58 milhões de toneladas na safra 2017/2018 para 10,05 milhões de toneladas na safra 2018/2019. A produtividade para a próxima safra está estimada em 59 sacas por hectare.

MILHO
Já em relação ao milho safrinha, segundo a Granos, as vendas antecipadas atingem 12% do grão que será plantado a partir de março do próximo ano em Mato Grosso do Sul. A projeção considera uma safra de 9 milhões de toneladas. Isso significa que 1,08 milhão de toneladas de milho, que terá o plantio iniciado em seis meses, já estão vendidos. Quanto à safra atual — 100% colhida e totalizando 6,68 milhões de toneladas, nas projeções da corretora —, 52% deste volume já foi comercializado. 

Balanço do safrinha apresentado pela Aprosoja na última semana, durante evento de lançamento da feira Showtec, apontou que Mato Grosso do Sul produziu 7,838 milhões de toneladas de milho 2ª safra 2017/2018, com média de 70,1 sacas por hectare. As condições climáticas, principalmente a falta de chuvas durante o cultivo, prejudicaram o andamento da safra que terminou com queda de 25% em relação a 2016/2017, quando o Estado produziu 9,8 milhões de toneladas com média de 98,3 sacas por hectare.

“Os projetos de atuação da Aprosoja, como Siga/MS e Soja Plus, estão ai para evidenciar nossos dados. Mesmo em um ano ruim, atingimos 70 sacas de média no milho. Enfrentamos quase 50 dias de seca, justo no momento crítico, reprodutivo da planta. Isso mostra que superamos um desafio, o de empregar tecnologias em um ano ruim”, relatou o vice-presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi.

Com a quebra de safra, a expectativa da associação era colher 66 sacas por hectare, mas o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke, afirmou que o uso de tecnologia na agricultura diminuiu os impactos da estiagem. “Percebemos que os investimentos feitos pelos produtores nos últimos dez anos, em fertilidade e genética, asseguraram um bom resultado mesmo com as condições climáticas complicadas”, explicou.

A área plantada com milho safrinha se manteve em 1,8 milhão de hectares em Mato Grosso do Sul. Ocorreram variações nas produtividades de determinadas regiões, sendo 118,4 sacas por hectares a maior registrada. Para acompanhamento da safra, técnicos do Siga/MS visitaram 2.978 propriedades que cultivaram milho.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo