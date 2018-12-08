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Agronegócio

Programa do Senar e Aprosoja intensificará atividades em Bonito, Jardim e Bodoquena

Serão 100 novas vagas oferecidas em Mato Grosso do Sul em 2019

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/12/2018 às 11:07

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Agricultores da região de Jardim, Bonito e Bodoquena receberão reforços em suas propriedades com o Soja Plus, um programa de adesão gratuita, administrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) em parceria com a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja/MS), que visa a gestão econômica, social e ambiental das propriedades rurais. Ao todo serão 100 vagas para Mato Grosso do Sul em 2019, com prioridade para a região turística de Bonito.

“O Soja Plus tem por objetivo orientar os agricultores sobre qualidade de vida no trabalho, melhores práticas de produção, viabilidade financeira e econômica, qualidade e responsabilidade social. Essa iniciativa vai intensificar o trabalho preventivo por parte dos produtores rurais da região, que prezam pela sustentabilidade na atividade”, relata o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke.

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“O Soja Plus é um programa muito importante para o estado, para nos adequarmos com o apoio técnico, que traz com clareza o que precisamos organizar. O Programa é um orgulho para o produtor sul-mato-grossense”, completa o presidente.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul), Mauricio Saito, reforça que o Soja Plus é uma iniciativa de extrema relevância ao produtor de Mato Grosso do Sul e iniciou em 2014 e já atinge 52 municípios. “Nos quatro anos de Soja Plus, 636 propriedades com área equivalente a 580 mil hectares de soja receberam visitas técnicas”.

Sobre a prioridade de atender a região de Bonito, Jardim e Bodoquena, Schmaedecke considera as últimas ocorrências que impactam a harmonia entre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. “Não podemos correr riscos. A preservação do meio ambiente é prioridade da classe produtora, que deve ancorar suas decisões no Código Florestal vigente”, finaliza.

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