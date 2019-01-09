Bodoquena e Miranda têm período de plantio de soja prorrogado

Agronegócio
A resolução estabelece ainda que o período de vazio sanitário fica mantido
O período de semeadura para a cultura da soja, safra 2018/2019, nos municípios de Bodoquena e Miranda, foi estendido para até 15 de janeiro deste ano. A medida, de caráter excepcional, foi publicada pela Semagro atendendo a solicitação do Sindicato Rural dos dois municípios que é presidido por Massao Ohata.
O pedido de extensão do prazo para plantio da soja leva em consideração a escassez de chuvas que impediu que os produtores pudessem concluir a semeadura no prazo regular, que seria 31 de dezembro passado.
Segundo o Secretário Jaime Verruck, o Governo do Estado atendeu de pronto a solicitação por entender que os produtores já adquiriram os insumos para o plantio do grão e a não prorrogação poderia acarretar grandes prejuízos a todos. A resolução estabelece ainda que o período de vazio sanitário fica mantido.
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