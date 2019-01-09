Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:14

Buscar

Últimas notícias
X

Agronegócio

Bodoquena e Miranda têm período de plantio de soja prorrogado

A resolução estabelece ainda que o período de vazio sanitário fica mantido

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/01/2019 às 09:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O período de semeadura para a cultura da soja, safra 2018/2019, nos municípios de Bodoquena e Miranda, foi estendido para até 15 de janeiro deste ano. A medida, de caráter excepcional, foi publicada pela Semagro atendendo a solicitação do Sindicato Rural dos dois municípios que é presidido por Massao Ohata.

O pedido de extensão do prazo para plantio da soja leva em consideração a escassez de chuvas que impediu que os produtores pudessem concluir a semeadura no prazo regular, que seria 31 de dezembro passado.

Segundo o Secretário Jaime Verruck, o Governo do Estado atendeu de pronto a solicitação por entender que os produtores já adquiriram os insumos para o plantio do grão e a não prorrogação poderia acarretar grandes prejuízos a todos. A resolução estabelece ainda que o período de vazio sanitário fica mantido.

Leia Também

• Aprosoja/MS divulga expectativa da produção de grãos para 2019

• Programa do Senar e Aprosoja intensificará atividades em Bonito, Jardim e Bodoquena

• Área plantada de soja aumenta 140 mil hectares e bate recorde no Estado

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo