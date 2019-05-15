Deputado Contar visita fazendas no Pantanal e pede olhar diferente para a região

Durante sua viagem as cidades de Corumbá e Ladário, oeste do Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Capitão Contar (PSL), em companhia com a senadora Soraya Thronicke (PSL), aproveitaram a oportunidade e reuniram com produtores rurais, no Sindicato Rural da Cidade, para falar sobre o segmento na região. O parlamentar é vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira.

“É necessário olhar com zelo as peculiaridades do agronegócio pantaneiro, pois temos que levar em conta que a realidade daquela região, do Pantanal, é bem diferente da realidade da pecuária do planalto”, o deputado estadual lembrou da singularidade de cada ambiente e se atentou aos problemas enfrentados pelo homem do campo de Corumbá e Ladário.

“A realidade enfrentada por eles vai da falta de estrutura, como energia elétrica, conectividade, antenas, seja para telefone, televisão ou rádio, até mesmo escolas e linhas de créditos especiais”, defende Capitão Contar que lembrou da situação das estradas.

“Tiro o chapéu para o produtor pantaneiro, pois para escoar os produtos, levar o gado, receber maquinário e até mesmo ter o direito de ir e vir, é prejudicado por conta da precariedade das nossas estradas. Isso tem que ser visto, precisamos incentivar esses homens e mulheres que enfrentam essas situações cotidianamente”, ressaltou o parlamentar que durante a reunião se comprometeu a levar estes assuntos para a ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

“Este amparo tem que ser debatido, mas tem que ser feito em Corumbá, pois é lá que está o homem do campo, da pecuária e da agricultura. É lá que que acontece o agronegócio e suas especificidades. O pantaneiro tem um jeito diferente de trabalhar, porque o seu solo, clima, água e pasto requer isso. E como vice-presidente da Comissão quero ajudar a fomentar este segmento”, frisa.

Os produtores rurais agradeceram a visita dos paramentares do PSL e destacaram a importância de poder fazer parte de um mandato participativo, onde a população sul-mato-grossense tem voz. “É desta forma que trabalho e irei trabalhar. Com transparência e com motivação para enaltecer a economia do nosso Estado, por meio de condições de trabalho, geração de empregos e de forma sustentável para com o meio ambiente. Pois a mudança de verdade já começou e deve continuar”, finaliza.