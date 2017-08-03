Mulher é derrubada de bicicleta e se fere ao ter bolsa roubada em Anastácio

Violência
Vítima quebrou o dente e sofreu lesão no rosto
Mulher de 39 anos sofreu lesão no rosto e quebrou um dente ao ser roubada no final da manhã desta quinta-feira, enquanto voltava para a casa de bicicleta no município de Anastácio. Segundo a vítima, o ladrão, de moto, arrancou com violência a bolsa que estava na cestinha, fazendo com que ela se desequilibrasse e caísse.
Os fatos ocorreram no Jardim Campanário. A mulher explicou que após a ação, o autor, que estava em uma Honda CG preta, parou e escondeu a bolsa sob a camiseta. Em seguida, ela procurou ajuda em um bar, onde o proprietário emprestou o telefone para acionar a Polícia Militar.
Foram feitas rondas pela região, mas até o momento o suspeito não foi encontrado. Testemunhas relataram que as características relatadas pela mulher são as mesmas de uma pessoa identificada apenas como Tiago. Ele seria responsável por cometer série de roubos e furtos na cidade, entretanto, apesar das semelhanças, não há como acusá-lo por enquanto. O caso é investigado.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
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