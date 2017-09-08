Jovem é flagrado sem capacete e pilotando moto sem a CNH

Anastácio
Rapaz de 24 ainda tentou fugir da polícia, mas sofreu uma queda e se feriu
Um rapaz de 24 anos foi flagrado pilotando uma moto sem capacete, na tarde desta quinta-feira (7), em Anastácio. De acordo com o boletim de ocorrência, ele seguia pela Rua Acogo, na Vila Pedreira, por volta das 16h20. O jovem tentou escapar da abordagem da polícia, mas perdeu o controle da motocicleta, ao passar um trecho de areia, e cair.
O condutor acabou se ferindo na queda e teve escoriações no braço direito, registrou a polícia. Além de trafegar pelas ruas do bairro sem capacete, ele não tem a carteira de habilitação e nem o certificado de licenciamento da moto. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Anastácio e o veículo apreendido para o pátio do Detran.
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