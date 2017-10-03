Belina é furtada três dias após ser deixada por falta de combustível, no centro

Anastácio
Proprietário se deu conta do furto ontem, ao tentar abastecer o veículo
Um automóvel modelo Belina vermelho foi furtado na região central de Anastácio. O proprietário, de 28 anos, disse à polícia que o veículo estava parado há três dias na Rua Aziz Scaff, quase cruzamento com a Giovani Toscano de Brito, por falta de combustível.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, ontem, ao buscar a Belina para abastecê-la, o proprietário percebeu que o veículo havia desaparecido e acionou a Polícia Militar. A equipe chegou a fazer rondas pela região, mas o carro não foi encontrado. A Polícia Civil investiga o caso.
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