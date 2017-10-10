Embriagado bate na esposa por achar que as roupas dela eram curtas

Mulher de 27 anos moradora na Vila Maior, em Anastácio, denunciou o marido de 27 anos à polícia, após ter sido agredida no final da manhã desta terça-feira. Segundo a vítima, o agressor estava embriagado e partiu para a violência após questioná-la a respeito das roupas que ela usava pois, segundo ele, eram curtas. O caso evidencia mais uma vez o risco de violência doméstica provocado por ideologias machistas.



Segundo registrado no boletim de ocorrência, a mulher relatou que convive com o autor há oito meses e que ambos não têm filhos em comum. Por volta do meio-dia, ela chegou em casa e logo depois veio o homem, visivelmente embriagado. Alegando ciúmes por conta das vestimentas dela, iniciou o ataque agredindo-a com tapas e socos que causaram lesões. Ele ainda mordeu o braço e a mão dela.



Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu escapar e acionar a Polícia Militar, oportunidade em que o autor aproveitou-se para fugir. O caso foi encaminhado à Polícia Civil e as autoridades fizeram buscas pelo homem na cidade, inclusive na casa da mãe dele, porém, não foi encontrado. Mesmo fragilizada, a vítima declarou que vai representar criminalmente e solicitou medidas protetivas com urgência.